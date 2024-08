<unk>Je suis réduit à manger du ramen<unk>: les prestations de sécurité sociale ne suivent pas l'inflation

Une ancienne graphiste, Albrecht estime qu'elle dépense 100 dollars de plus par mois au supermarché qu'avant que l'inflation ne commence à augmenter en flèche en 2021. Son propriétaire a augmenté le loyer mensuel d'un total de 65 dollars au cours des deux dernières années, ses factures d'utilités sont plus élevées et certains des sept médicaments qu'elle prend quotidiennement depuis son attaque cardiaque ont augmenté de prix. Elle n'a pas eu de coupe de cheveux depuis plus d'un an, bien qu'elle n'aime pas porter ses cheveux aussi longs.

"Je suis réduite à manger des ramen pour le déjeuner, ce que je n'ai jamais mangé de ma vie jusqu'à récemment", a déclaré Albrecht, une résidente de l'Indiana, en Pennsylvanie, qui dépend principalement de 1 163 dollars de paiements mensuels de la Sécurité sociale. "Si ce n'est pas en solde, je ne mange pas. Je n'ai pas mangé de bœuf depuis je ne sais quand. Je ne peux pas me le permettre."

De nombreux autres seniors ressentent également la pression de l'inflation. Les prestations de la Sécurité sociale ont perdu 20 % de leur pouvoir d'achat depuis 2010, selon une récente analyse de The Senior Citizens League, un groupe de défense. Ceux qui ont pris leur retraite cette année-là auraient besoin d'une augmentation de 370 dollars par mois, soit 4 440 dollars par an en moyenne, pour récupérer la valeur perdue.

Autrement dit, chaque 100 dollars dépensés en 2010 n'achèterait plus que 80 dollars aujourd'hui.

Chaque janvier, les bénéficiaires de la Sécurité sociale reçoivent une augmentation annuelle du coût de la vie, connue sous le nom de COLA, mais les augmentations ne suivent souvent pas le véritable rythme des prix - portant préjudice aux seniors, nombreux à vivre avec des revenus fixes et à dépendre lourdement de leurs prestations de Sécurité sociale. Huit des 15 dernières augmentations ont été inférieures à l'inflation de cette année.

Les prestations de la Sécurité sociale ont augmenté de 58 % entre 2010 et 2024, mais le coût des biens et services achetés par les retraités typiques a augmenté de 73 % pendant cette période, a déclaré la ligue. Les prix du pain et du bœuf haché, par exemple, ont augmenté respectivement de près de 147 % et 73 % pendant cette période.

La hausse de l'inflation ces dernières années aabouti à certaines des plus importantes augmentations annuelles depuis les années 1980. Les bénéficiaires ont reçu des augmentations importantes de 5,9 % en 2022 et de 8,7 % en 2023 - mais seulement de 3,2 % cette année, car l'inflation a diminué.

Pourtant, seule l'augmentation de 2023 a dépassé le taux d'inflation au cours des cinq dernières années, a déclaré la ligue. Les COLA ont été en retard d'un maximum de 1,1 point de pourcentage par rapport à l'inflation les autres années.

Les augmentations annuelles sont basées sur le pourcentage de changement d'un indice d'inflation par rapport à la moyenne du troisième trimestre de l'année en cours par rapport à la même période de l'année précédente. Le relèvement de l'année prochaine sera annoncé en octobre, mais il est prévu à 2,6 % en fonction des taux d'inflation jusqu'en juin, a déclaré Shannon Benton, directrice exécutive de la ligue. Cela ne suffit pas à suivre le rythme de nombreuses dépenses réelles des seniors, surtout depuis que le différentiel s'accumule lorsque les COLA précédentes ne couvrent pas les augmentations de prix, a-t-elle déclaré.

"Nous entendons dire que les coûts

