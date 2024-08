<unk>Je me sentais comme une célébrité<unk>: des annonces personnalisées frappent les stations de métro chinoises alors que les opérateurs se démènent pour l'argent

Au lieu de cela, le jeune homme de 23 ans a décidé de faire les choses en grand : il a dépensé 999 yuan (environ 140 dollars) pour faire paraître une annonce personnelle sur un immense panneau électronique de 6,5 sur 1,7 mètre (21 sur 5,5 pieds) à la station de métro de sa ville natale de Guangzhou, dans le sud de la Chine.

L'annonce, qui a été mise en ligne en mai, montrait Xiaotu en costume, souriant, accompagné d'un message et d'un QR code géant incitant les passagers intéressés à ajouter le diplômé de l'université, passionné de photographie et né sous le signe de la Balance, comme contact sur le réseau social WeChat.

Au cours des cinq jours où l'annonce est restée en ligne, environ 200 nouvelles personnes ont ajouté Xiaotu sur l'application, a-t-il déclaré. Xiaotu a demandé à être appelé par un surnom pour partager des détails personnels.

Il fait partie d'une vague de personnes qui font paraître des annonces dans les métros des grandes villes de Chine, car les propriétaires de ces systèmes - principalement les gouvernements locaux - cherchent des sources de revenus supplémentaires tout en faisant face à de lourdes dettes et à des revenus en baisse.

À Guangzhou, où Nearly half of the city’s 19 million population rides the subway each day, dozens of personalized ads have appeared in metro stations in recent months, showing everything from dating profiles to job-seeking notices, anniversary posters and birthday wishes.

Le travailleur technologique Li Linyu, 30 ans, a déclaré que faire paraître une annonce sur le métro de Guangzhou était une façon amusante de surprendre son mari pour son anniversaire.

Son annonce personnalisée montrait plusieurs photos de son mari entourées de graphiques de dessins animés, notamment un gâteau et une couronne, avec une bannière colorée proclamant : "Joyeux anniversaire !"

Dans un moment mémorable pour le couple, Li a filmé la réaction surprise de son mari lorsqu'il a vu son visage sur l'écran LED géant dans une station de métro bondée.

"Il était complètement stupéfait", a déclaré Li. "Il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait apparaître sur un panneau publicitaire de métro - c'était complètement incroyable."

Les annonces sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois, avec des commentaires qualifiant le service de "plaisir à regarder" qui soulage la routine du trajet quotidien et offre l'occasion de "zoomer sur la vie des gens ordinaires".

Outre Guangzhou, des villes comme Beijing, Chengdu et Hefei ont également lancé des programmes d'annonces personnelles, selon The Paper, un média lié à l'État.

Ces programmes, qui ont débuté cette année, interviennent alors que les gouvernements locaux resserrent leurs budgets face à de lourdes dettes et des budgets réduits en raison d'une crise du secteur de l'immobilier à l'échelle nationale - avec des signes d'impact sur les opérateurs de métro largement financés par l'État en Chine.

La croissance robuste de la Chine, l'une des expansions les plus rapides et les plus durables pour une économie majeure de l'histoire, a été propulsée pendant des décennies par une bulle immobilière alimentée par une population croissante et l'urbanisation.

Mais le marché de l'immobilier, qui a représenté jusqu'à 30 % de l'économie, est tombé en crise il y a trois ans après un resserrement des prêts des développeurs mené par le gouvernement - avec la récession représentant une menace majeure pour les perspectives de croissance de la Chine à moyen terme.

En Guangzhou, le programme d'annonces suit une baisse de 958 millions de yuans (environ 134 millions de dollars) des subventions du gouvernement local au métro de la ville en 2023 par rapport à l'année précédente, selon le rapport de l'opérateur.

Le métro a connu une augmentation de 20 % des revenus mensuels après le lancement du programme d'annonces personnalisées, selon un article du mois dernier dans le Workers' Daily, un média lié à l'État, citant un responsable de l'opérateur. Le métro facture entre 380 yuans (environ 50 dollars) et 999 yuans pour une affichage de cinq jours.

CNN n'a pas pu joindre l'opérateur du métro de la ville pour un commentaire.

D'autres villes ont mis en place des mesures d'économie. L'an dernier, une ligne de métro de Beijing a passé à l'éclairage économique pour économiser de l'électricité, selon le Beijing Daily, un média d'État, tandis que le hub technologique de l'est, Hangzhou, a réduit les heures de fonctionnement des escalators dans les métros plus tôt cette année, selon le Global Times, un tabloïd d'État.

Bien que l'on ignore combien les métros de Guangzhou et d'autres villes pourraient gagner à long terme en vendant des annonces personnelles, il est clair que certains passagers voient déjà les avantages.

Xiaotu a déclaré à CNN qu'il avait eu quelques rendez-vous avec des passagers du métro qui avaient répondu à son annonce, mais qu'il continuait à chercher l'amour de sa vie.

Il se souvenait également de la "sensation magique" de voir son profil affiché dans la station - surtout lorsqu'il était reconnu par les passagers qui roulaient à côté de lui.

"Je me sentais comme une célébrité", a-t-il déclaré.

