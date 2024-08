<unk>Faire la chose la moins évidente<unk>: L'Ukraine met Poutine dans l'embarras avec une attaque surprise sur le sud de la Russie

À ce moment-là, des centaines de soldats ukrainiens, soutenus par des chars et protégés par des défenses aériennes, avançaient dans la région. Les soldats russes se rendaient; des centaines de civils russes à Sudzha et dans les environs fuyaient avec ce qu'ils pouvaient emporter.

En deux ans et demi de guerre, c'était une incursion ukrainienne sans précédent en Russie. Poutine a déclaré lors de la réunion du Kremlin que c'était "une autre provocation majeure" de Kyiv. Le gouverneur par intérim de la région a déclaré l'état d'urgence, décrivant la situation comme "très difficile".

Surtout, c'était humiliant pour un État russe qui se targue de protéger la patrie.

L'attaque de Kursk était un coup audacieux et contre-intuitif de l'armée ukrainienne, que l'un des analystes décrit comme "faire la chose la moins évidente".

Malgré la perte progressive de terrain dans l'est de Donetsk, elle a choisi d'envoyer des éléments de brigades expérimentées sur le territoire russe, avec pour objectifs apparents d'embarrasser le Kremlin et de contraindre le ministère russe de la Défense à redéployer ses ressources, et de donner un coup de pouce moral au front intérieur.

George Barros de l'Institut d'études de la guerre de Washington déclare que les Ukrainiens "ont réussi à obtenir une surprise opérationnelle contre des odds importants et exploitent actuellement le manque de préparation de la Russie dans ses zones frontalières". [La même tactique a fonctionné en septembre 2022 lorsqu'ils ont récupéré une grande partie de la région occupée de Kharkiv en une semaine.]

Le régiment russe chargé de défendre cette partie de la frontière a abandonné ses positions. Plusieurs douzaines de soldats ont été capturés, ce qui a conduit le président Volodymyr Zelensky à exprimer vendredi "une gratitude spéciale à nos guerriers et à nos unités qui renouvellent le 'fonds d'échange' - en prenant les occupants en captivité et en aidant ainsi à libérer notre peuple de la captivité russe".

Une colonne de renforts russes a été neutralisée par une attaque de missiles près de la ville de Rylsk jeudi soir, peut-être parce que les Ukrainiens avaient réussi à pirater plusieurs caméras de surveillance qui équipent les autoroutes russes. Un blogueur russe, Alexandre Kots, a déclaré avoir emprunté cet itinéraire. "J'ai remarqué que des caméras fonctionnent le long de l'ensemble de l'autoroute. Elles clignotent littéralement."

Rencontrant peu de résistance, et avec les communications russes dans la région apparemment brouillées par une guerre électronique efficace, les brigades ukrainiennes ont avancé de plus de 20 kilomètres (12 miles) à l'intérieur de Kursk lors des deux premiers jours de l'opération.

De bonnes informations ont permis aux unités avancées de se déplacer plus loin sur un champ de bataille quelque peu chaotique, en contournant souvent les défenses russes. Vendredi, les autorités russes avaient perdu le contrôle d'au moins 250 kilomètres carrés de territoire, selon plusieurs analyses indépendantes et la cartographie de CNN.

Ce n'était pas simplement un coin de campagne russe vide. Parmi les lieux qui sont passés sous le contrôle ukrainien se trouve un hub de transit de gaz naturel près de la frontière à travers lequel la Russie fournit à l'Europe de importants volumes de gaz naturel.

Vendredi, un canal Telegram de l'armée ukrainienne a déclaré que l'installation était "sous le contrôle du 99e bataillon mécanisé de la 61e brigade mécanisée", l'une des unités expérimentées impliquées dans l'assaut. Une vidéo montrait des soldats devant le bâtiment, mais Gazprom a déclaré samedi que le pipeline fonctionnait toujours.

En Russie, la colère qui avait salué les revers au début de la guerre a été ranimée.

Andrey Gurulyov, un ancien commandant de la région, a republié un commentaire sur Telegram qui exigeait que les procureurs militaires enquêtent sur les décisions des commandants transférant des unités de la région de Kursk avant l'attaque.

Et il y avait de la rancœur parmi les civils russes de la région, des milliers d'entre eux ayant fui leurs foyers. Le chef de la ville de Rylsk - à quelque distance des unités ukrainiennes les plus avancées - a déclaré vendredi que plus de la moitié des 15 000 habitants avaient quitté la ville. Les vidéos des réseaux sociaux illustraient la frustration des civils face à la réponse lente de l'armée; certains ont fait appel directement au président Poutine.

Une force expéditionnaire

Les troupes ukrainiennes, même renforcées, ne peuvent pas s'attendre à occuper plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoire russe. C'est très clairement une force expéditionnaire, bien que battle-hardened, qui a exploité l'absence de résistance organisée pour progresser rapidement.

Mais tenir une grande partie du territoire russe est hors de leur portée et probablement hors de leur objectif. Les renforts russes finiront par faire leur marque, même si cela prend plus de trois jours pour commencer une défense efficace. Samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré que des unités avaient "déjoué les tentatives des groupes mobiles de l'ennemi de pénétrer en profondeur" dans le territoire russe près d'Ivashkovsky, Malaya Loknya et Olgovka dans la région de Kursk. Olgovka se trouve à 20 kilomètres de la frontière.

Il y avait également des signes samedi que les drones "Lancet" russes commençaient à dégrader le blindé ukrainien.

Emil Kastehelmi du groupe Black Bird en Finlande, qui utilise l'intelligence ouverte pour suivre le conflit, déclare que "le temps joue contre les Ukrainiens - les Russes ne seront pas désorganisés pour toujours".

Même si les Ukrainiens doivent se retirer de positions plus avancées, une telle opération sert encore plusieurs objectifs. Barros déclare qu'elle "met en évidence certains postulats de planification et vulnérabilités critiques de la Russie". Et Matthew Schmidt, qui a enseigné la planification stratégique et opérationnelle à l'école de commandement et d'état-major de l'armée américaine, déclare que l'utilisation créative de la force par les Ukrainiens était conçue pour mettre la pression sur les décideurs de Moscou - et peut-être coûté leur travail à certains d'entre eux.

Le blogueur militaire russe Vladislav Shurygin a résumé tout cela dans un message Telegram vendredi, déclarant que l'ennemi avait "très habilement et précisément choisi une stratégie différente - en profitant de la rigidité bureaucratique et de la lenteur du système de gestion russe, pour épuiser la Russie avec des frappes continues et inattendues sur l'infrastructure sensible et la population civile, en provoquant le mécontentement, la déception et l'apathie".

L'opération de Kursk démontre également à盟Ukraine’s allies that it still has the energy and imagination to surprise its enemy and embarrass the Kremlin à un moment où beaucoup de nouvelles du front étaient sombres pour Kyiv.

Cela n'échappe pas à Shurygin. “Le but de cette nouvelle stratégie est de placer la Russie devant la perspective d'une guerre de plus en plus coûteuse (financièrement, en termes de réputation et d'organisation) et de la contraindre à négocier la paix d'ici novembre-décembre.”

Daniel Fried, du Council of the Atlantic, déclare qu'il existe une longue histoire de telles raids militaires surprise – certains étant insignifiants et d'autres ayant un impact. Il se souvient de la manœuvre audacieuse de George Washington pour traverser le fleuve Delaware en 1776, lorsqu'il est revenu avec des prisonniers et des fournitures capturées et a remonté le moral pour le combat contre les Britanniques.

Fried, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis pour l'Europe, déclare que, en démontrant l'échec de l'intelligence russe et la faiblesse le long de sa frontière, la razzia a percé le narrative du Kremlin “selon lequel la résistance ukrainienne est inutile et le soutien à l'Ukraine est vain”.

La manœuvre de Kursk de l'Ukraine force le ministère russe de la Défense à faire des choix difficiles. Il semble que les groupes existants dans la région de Kursk, tels que la Garde nationale, le FSB et les éléments irréguliers, soient incapables de lutter contre les Ukrainiens.

Barros a déclaré à CNN que le commandement militaire pourrait redéployer des éléments du groupe récemment créé du Nord, mais que le redéploiement d'éléments significatifs “risquerait de les étirer davantage et de créer des vulnérabilités dans les défenses russes ailleurs le long de la frontière”.

Autrement, il pourrait faire appel aux importantes réserves russes dans une opération plus importante – mais celles-ci sont critiques pour les opérations offensives russes actuelles en Ukraine, où l'engagement continu de grands nombres de troupes a érodé les défenses ukrainiennes.

Ou, selon Barros, les Russes pourraient avoir recours à l'aviation pour attaquer les chars ukrainiens à l'intérieur de Kursk, empêchant ainsi les forces ukrainiennes de consolider leurs positions et d'aider les forces russes actuellement déployées dans la région.

Quelle que soit la combinaison choisie par les Russes, ils cherchent à inverser un épisode humiliant du conflit alors que la simple masse et la supériorité aérienne dans l'est de Donetsk commençaient à apporter des progrèsincrementiels, étayant l'insistance du Kremlin pour que l'Ukraine renonce à quatre régions de l'est comme condition

