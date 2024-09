- <unk> des informations sur les développements actuels de l'industrie

Avant la foire maritime SMM à Hambourg, l'association allemande de la construction navale (VSM) met en garde contre un tournant potentiel. L'Europe perd depuis des années sa part dans la construction navale et a déjà perdu une partie importante de son industrie, selon l'Association des constructeurs et ingénieurs navals allemands (VSM). L'industrie doit rester compétitive pour maintenir ses compétences en Europe.

La VSM préconise une solution à long terme au niveau européen. Elle fait référence à une proposition de 1997 de la Commission européenne, qui suggérait de lier les incitations fiscales et les garanties d'État aux navires construits en Europe.

La foire SMM, qui se concentre sur la construction navale, la machinerie et la technologie maritime, est l'événement mondial leader pour l'industrie maritime, selon les organisateurs. Elle attend plus de 2 000 exposants et 40 000 visiteurs à Hambourg, du mardi au vendredi.

Comment évolue le marché?

Malgré l'avertissement de la VSM, l'utilisation de la plupart des entreprises allemandes est actuellement élevée. En 2021, la valeur des nouvelles commandes dans la construction navale maritime était d'environ 2,6 milliards d'euros, selon le rapport annuel de l'association. Cela représente une augmentation d'environ 172 % par rapport à l'année précédente. Les navires de croisière, les yachts et les navires marchands sont inclus dans la construction navale maritime. Le secteur de la construction navale fluviale a également connu une augmentation considérable.

De plus, les prix mondiaux des nouvelles constructions, qui étaient Previously low previously, ont augmenté à nouveau. La VSM anticipe que cette tendance se poursuivra car les armateurs doivent moderniser leur flotte pour se conformer aux réglementations environnementales. Les bas prix étaient un problème car les coûts énergétiques ne pouvaient pas toujours être répercutés sur les clients.

Quel est l'état d'esprit dans les entreprises?

Le syndicat IG Metall Coast mène chaque année des enquêtes auprès des conseils d'entreprise des chantiers navals et des fournisseurs. Les résultats actuels montrent une amélioration par rapport à l'année dernière : plus d'un tiers des entreprises s'attendent à une amélioration de leur situation de commande dans les deux prochaines années. Seule une entreprise sur dix s'attend à une détérioration.

Quel est le rôle de la construction navale allemande dans le monde?

En ce qui concerne la construction de navires marchands tels que les porte-conteneurs, l'Allemagne joue un rôle minimal. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la part de production de l'Allemagne était de 0,45 % l'année dernière. Les autres pays européens sont à un niveau similaire.

La plupart des navires sont construits en Asie. Selon les chiffres de l'association européenne de construction navale Sea Europe, plus de 80 % de toutes les commandes de valeur sont allées à la Chine et à la Corée du Sud l'année dernière. Le Japon est également un lieu important. Les prix influencent principalement la décision des commandes.

En 2006, l'industrie nationale recevait encore de nombreuses commandes pour les navires de fret dans le secteur civil. Depuis, les chantiers navals se sont largement spécialisés dans les segments à haute technologie. En ce qui concerne la construction de navires de croisière, l'Allemagne était récemment en deuxième place dans le monde - derrière l'Italie. Entre 2011 et 2021, la part de production de navires de croisière de l'Allemagne était de 29,1 %, selon une analyse de l'OCDE. Les yachts sont également construits avec succès en Allemagne.

Combien les chantiers navals sont-ils importants pour l'économie nationale?

La VSM indique qu'environ 60 chantiers navals ont employé environ 16 700 personnes et ont généré un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros l'année dernière. Cependant, l'industrie privée est beaucoup plus importante que ne le suggèrent les chiffres. Une étude commandée par le ministère fédéral de l'Économie et de la Technologie a montré que 100 emplois dans la construction navale assurent 380 emplois au total. Cela est dû au fait que les chantiers navals travaillent avec des fournisseurs qui à leur tour commanditent d'autres entreprises.

L'industrie des fournisseurs pour la construction navale et l'offshore emploie environ 63 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 11,3 milliards d'euros l'année dernière, selon la Fédération allemande de l'ingénierie. Le lieu le plus important est la Bade-Wurtemberg, où les entreprises ont réalisé 27 % du chiffre d'affaires. C'est suivi par la Bavière (20 %) et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (11 %). Les chiffres montrent que la construction navale est importante non seulement dans les États fédéraux côtiers.

Qui sont les plus grands employeurs?

Selon une enquête d'IG Metall, la plupart des employés travaillent pour trois groupes de chantiers navals. Meyer Neptun, qui se spécialise dans les navires de croisière, a environ 4 170 employés. Ce groupe comprend également le chantier naval en difficulté Meyer Werft. En deuxième place se trouve Thyssenkrupp Marine Systems de Kiel avec environ 4 030 employés. La filiale de Thyssenkrupp est active dans la construction navale militaire et se targue d'être le leader mondial du marché dans la construction de sous-marins conventionnels. Lürssen de Brême, connu pour ses méga-yachts et navires militaires, a environ 3 290 employés.

Quelles sont les tendances?

Un marché important est celui des plates-formes de conversion pour les fermes éoliennes offshore. Une telle plate-forme, qui est censée améliorer la transmission de l'électricité à terre, peut coûter environ 2,5 milliards d'euros, selon le ministère fédéral de l'Économie. D'ici 2045, au moins 33 nouvelles plates-formes doivent être construites en Allemagne. Plusieurs chantiers navals se préparent à la construction de ces installations. Meyer Werft travaille déjà sur l'une d'elles.

Il est également connu que certaines entreprises s'occupent du recyclage des navires. Une demande plus élevée de ferraille pourrait être un moteur, selon une étude. Cependant, les obstacles juridiques freinent encore les entreprises. En tout cas, les commandes militaires sont plus rentables que les anciens navires, qui sont susceptibles d'augmenter en raison de l'attaque russe en Ukraine.

Pour s'adapter aux tendances du marché changeant et maintenir leur avantage concurrentiel, les constructeurs navals européens devraient sérieusement considérer la proposition de 1997 de la Commission européenne concernant les incitations fiscales et les garanties d'État pour les navires construits en Europe. Ce mouvement stratégique pourrait potentiellement contribuer à faire basculer le paysage de l'industrie maritime et à contribuer à la croissance du secteur naval allemand dans son ensemble.

Entreprises de transport maritime en Allemagne investissent activement dans la modernisation de leur flotte pour se conformer aux réglementations environnementales, ce qui a entraîné une augmentation significative des nouvelles commandes pour la construction de navires en mer. En 2021, la valeur des nouvelles commandes s'élevait à environ 2,6 milliards d'euros, une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente.

Pour encourager un investissement plus important dans la technologie de navigation écologique et promouvoir la compétitivité des chantiers navals européens, il est crucial pour les décideurs politiques de réexaminer et de mettre en œuvre la proposition de 1997 suggérant des incitations fiscales et des garanties étatiques pour les navires construits en Europe. Cette initiative pourrait servir de solution à long terme pour l'industrie, lui permettant de maintenir son expertise en Europe tout en respectant les réglementations environnementales.

