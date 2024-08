<unk>Cruisezilla<unk> navires, ancien vandal des grottes, conseil pour les expatriés: Retournez sur les histoires du jour

👋 Bienvenue chez 5 Things PM ! Un nouveau rapport du CDC met en avant l'importance des vaccinations de l'enfance. Les vaccins ont permis d'éviter plus de 500 millions de maladies et 1 million de décès aux États-Unis depuis 1994, selon l'agence fédérale de santé.

Voici ce que vous pourriez avoir manqué pendant votre journée bien remplie :

1️⃣ Cruisemania: Les navires de croisière ont doublé de taille ces 20 dernières années, ce qui pourrait conduire à des navires encore plus géants naviguant sur nos océans à l'avenir et apporter des problèmes potentiels, selon un nouveau rapport. Si le taux de croissance se maintient, les navires en 2050 pourraient être presque huit fois plus grands que le Titanic.

2️⃣ Conseils d'expatriés: Brett Andrews et Jen Barnett ont passé cinq ans à étudier leur déménagement à l'étranger et ont décidé de transformer leur expérience en une nouvelle entreprise. Expatsi aide les gens à traverser le processus compliqué de déménagement à l'étranger.

3️⃣ Additif risqué: Boire une boisson contenant ce édulcorant artificiel a plus que doublé le risque de caillots sanguins chez 10 personnes en bonne santé, selon une nouvelle étude pilote. Les caillots peuvent se déplacer vers le cœur, déclenchant une crise cardiaque, ou vers le cerveau, déclenchant une attaque.

4️⃣ Série de chaleur terminée: La série de 13 mois consécutifs avec un nouveau record de chaleur s'est terminée en juillet, ainsi que le phénomène climatique El Niño. Mais les experts disent que cela ne change rien à la menace posée par le changement climatique.

5️⃣ Vandalisme de grotte: Dans le dernier épisode de touristes se conduisant mal, les autorités espagnoles enquêtent sur un homme accusé d'endommager des peintures de grottes qui ont des milliers d'années en versant de l'eau dessus pour prendre de meilleures photos à poster sur les réseaux sociaux.

🐱 Délire turc: Les chats règnent sur Istanbul, des cafés aux bars au métro et partout entre les deux. Leurs fans adorateurs ont même ouvert un musée dédié aux chats de rue.

• Trump et Harris conviennent d'un débat sur ABC le 10 septembre, selon le réseau• La tempête tropicale Debby génère des tornades mortelles et des inondations dangereuses pour la vie• Les taux hypothécaires plongent à leur plus bas niveau depuis plus d'un an

102

🥄 C'est le nombre de cuillères utilisées pour faire un soutien-gorge porté par Cate Blanchett. L'actrice oscarisée a montré la coutellerie de mode sur le tapis rouge de "Borderlands". Regardez son look audacieux.

🔍 Déclaration de mode: L'équipe USA de lancer du poids Raven Saunders n'est pas timide pour se démarquer et a porté un masque et des lunettes de soleil avec des cheveux violets et verts lors de la compétition aux Jeux olympiques. "Je veux encourager d'autres femmes", a déclaré Saunders.

📖 Livre ouvert: La légende ne mâche pas ses mots sur ce qu'elle pense des autres personnes qui racontent sa vie. Elle prévoit d'écrire une autobiographie couvrant tout, de sa bataille contre la toxicomanie à ses mariages haut de gamme.

⭐ Nouvelle série: Michelle Pfeiffer jouera dans et produira exécutivement le "Yellowstone" spin-off "Madison", un projet sur le deuil et la connexion humaine qui suit une famille de New York vivant dans le Montana rural.

✈️ Le nouveau PDG de Boeing, Kelly Ortberg, a commencé son travail aujourd'hui. Où se trouve le siège social de la société aéronautique en difficulté?A. SeattleB. ChicagoC. Austin, TexasD. Arlington, Virginie⬇️ Faites défiler pour la réponse.

😷 'J'ai couru avec des conditions pires': Après sa défaite surprise dans la course de 200 mètres, l'athlète américain Noah Lyles a déclaré avoir testé positif au Covid-19 plus tôt cette semaine. Lyles a remporté la médaille de bronze.

😎 Nous aimons terminer sur une note positive: L'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a dédié sa médaille d'or en saut en hauteur aux Jeux olympiques de Paris aux centaines d'athlètes et d'entraîneurs qui sont morts depuis l'invasion de la Russie en Ukraine il y a plus de deux ans.

🧠 Réponse au quiz: D. Boeing a déplacé son siège social de Chicago à Arlington, en Virginie, en 2022. Testez vos connaissances avec le quiz de l'actualité de CNN demain matin dans 5 Things.📧 Regardez toutes les newsletters de CNN.

5 Things PM est produit par CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce et Kimberly Richardson.

