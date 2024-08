<unk>Cruisezilla<unk> les navires de passagers ont doublé depuis 2000, prévient un groupe environnemental

Les plus grands navires de passagers d'aujourd'hui sont deux fois plus gros qu'en 2000, selon une étude menée par le groupe de lobbying européen pour l'énergie propre Transport and Environment (T&E), qui met en garde contre l'impact environnemental de l'industrie croissante des croisières à l'échelle mondiale.

Le rapport suggère que les plus grands navires de croisière en service en 2050 pourraient être presque huit fois plus gros que le célèbre Titanic, le plus grand navire de passagers en service lorsqu'il a pris la mer en 1912 (mesurant 269 mètres ou environ 883 pieds), si le taux de croissance se poursuit comme il l'est actuellement.

"Les géants des croisières d'aujourd'hui font ressembler le Titanic à un petit bateau de pêche", a déclaré Inesa Ulichina, officier de la navigation durable chez T&E, dans un communiqué.

"Combien de temps ces géants peuvent-ils encore grossir ? L'industrie des croisières est le secteur touristique le plus en croissance et ses émissions sont rapidement en train de nous échapper."

Le nombre de navires de croisière existants a augmenté de 20 fois entre 1970 et aujourd'hui, passant de 21 à 515, selon T&E.

Lors de son lancement en 1999, le Royal Caribbean's Voyager of the Seas, qui a une jauge brute (GT) de 137 276, était le plus grand navire de croisière du monde.

Le navire amiral de la marque, l'Icon of the Seas, qui a sept piscines et un parc aquatique record de 17 000 pieds carrés, est devenu le plus grand navire de croisière du monde - avec une jauge brute de 248 663 - lorsqu'il a été lancé en janvier 2024.

Mais la croissance rapide de l'industrie des croisières ces dernières années a eu un coût, selon T&E dans son rapport.

Il souligne que les émissions de CO2 des navires de croisière en Europe étaient presque 20 % plus élevées en 2022 qu'en 2019.

Les navires de croisière et autres navires maritimes sont considérés comme responsables de presque 3 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde chaque année, selon l'Organisation maritime internationale.

Alors que les navires de croisière sont exonérés de taxes sur le carburant, ainsi que la plupart des taxes corporatives et

