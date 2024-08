- Uniper remboursera plus de 3,4 milliards d'aide d'État

Géant de l'énergie Uniper, sauvé avec des milliards d'argent public pendant la crise de l'énergie, prévoit de rembourser plus de 3,4 milliards d'euros au gouvernement fédéral au printemps prochain. La société a annoncé cela à Düsseldorf. Uniper a été temporairement propriété de l'État allemand depuis la crise de l'énergie en 2022.

La somme se compose d'une provision de l'année précédente, évaluée à 2,9 milliards d'euros à la fin juin, et d'environ 540 millions d'euros, principalement des fonds que Uniper a retenus de la part du géant du gaz russe Gazprom en août 2022 en raison d'un différend gazier. Suite à une décision de tribunal arbitral, l'entreprise peut maintenant compenser cet argent contre des revendications contre Gazprom et le mettre de côté pour rembourser le gouvernement fédéral.

"Remboursements au contribuable allemand"

"Une fois que les résultats d'affaires de 2024 seront disponibles, le montant exact de l'obligation de paiement sera déterminé", a déclaré la directrice financière Jutta Dönges jeudi à Düsseldorf lors de la présentation des résultats semestriels. "Les deux paiements doivent être considérés comme des remboursements au contribuable allemand". Uniper suit une exigence de l'UE avec ce remboursement.

En 2022, Uniper a rencontré des difficultés après que la Russie a réduit puis arrêté ses approvisionnements en gaz suite à l'attaque contre l'Ukraine. Les coûts d'approvisionnement alternatifs se chiffrent en milliards. Pour éviter que Uniper ne s'effondre, l'Allemagne a fourni une aide d'environ 13,5 milliards d'euros et est devenue propriétaire majoritaire avec plus de 99 %. Le gouvernement fédéral s'est engagé à réduire sa participation à un maximum de 25 % plus une action d'ici 2028 au plus tard. L'aide a été approuvée par la Commission européenne dans certaines conditions. "Il est prévisible que le gouvernement fédéral générera des profits supplémentaires, notamment grâce à la vente de ses parts dans Uniper", a souligné Dönges.

Uniper enregistre un bénéfice de plus de 1,1 milliard d'euros au premier semestre

Le PDG de Uniper, Michael Lewis, s'est dit satisfait de l'évolution des affaires de l'entreprise jusqu'à présent cette année et a fait référence à des décisions d'investissement totalisant environ 400 millions d'euros. "Les rails pour un avenir réussi de Uniper sont posés. Nous sommes prêts à contribuer à l'accélération de la transition énergétique", a-t-il souligné.

Au premier semestre, la société d'énergie a enregistré un bénéfice net ajusté de plus de 1,1 milliard d'euros, comparé à 2,5 milliards d'euros lors de la même période l'an dernier. Pour l'année complète, Uniper s'attend à un bénéfice net compris entre 1,1 et 1,4 milliard d'euros.

Uniper est le plus grand grossiste de gaz de l'Allemagne

Uniper est l'une des plus grandes sociétés d'énergie du pays et le plus grand trader de gaz de l'Allemagne. Elle fournit plus de 1 000 municipalités et grandes entreprises industrielles. La société exploite également de nombreuses centrales électriques en Allemagne et dans quatre autres pays européens, produisant de l'électricité à partir de gaz, de charbon, d'énergie hydraulique, d'énergie nucléaire et de pétrole. Des investissements dans d'autres énergies renouvelables et des centrales électriques à gaz capables d'hydrogène sont prévus. Uniper est également le plus grand opérateur de stockage de gaz naturel de l'Allemagne et prévoit d'investir dans le stockage d'hydrogène. Elle ne fournit pas de clients privés en chauffage à distance. Uniper emploie environ 7 200 personnes dans le monde.

