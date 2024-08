- Uniper effectue des essais de stockage d'hydrogène en Frise orientale

Unipower, un fournisseur d'énergie de premier plan, se prépare à lancer prochainement une installation de stockage souterrain d'hydrogène à Krummhörn, dans l'East Frisia. Cette installation, qui fonctionnera pendant une période d'environ deux ans, examinera divers aspects, notamment le comportement des matériaux et de la technologie avec l'hydrogène, et explorera également les applications de stockage d'hydrogène dans le monde réel.

L'hydrogène durable, produit dans une structure économique respectueuse de l'environnement, est prévu pour devenir une force majeure en tant qu'énergie de transmission et matière première pour les industries. Les experts prévoient une forte demande pour les installations de stockage d'hydrogène en Allemagne à court terme. Après sa nationalisation pendant la crise énergétique, Unipower, le plus grand gestionnaire d'installations de stockage de gaz naturel en Allemagne, aspire à ouvrir la voie à une économie de l'hydrogène en Europe.

Stockage à une profondeur de 1 700 mètres

L'installation d'essai de Krummhörn se trouve à une profondeur d'environ 1 700 mètres. La caverne, d'une hauteur d'environ 30 mètres et d'un diamètre de 16 mètres, a un volume de 3 000 mètres cubes. Son emplacement est avantageux, car le réseau de pipelines d'hydrogène prévu passera à proximité.

Le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies (SPD), a souligné : "Ce projet pourrait jouer un rôle crucial dans le développement de l'économie de l'hydrogène en Allemagne". En raison de sa situation sur la mer du Nord et de son infrastructure existante, la Basse-Saxe est bien placée pour mener la transition et la transformation énergétique.

Premier remplissage prévu pour fin septembre

Le premier remplissage de la caverne d'essai est prévu pour fin septembre. Selon Frank Holschumacher, le responsable technique de la division de stockage de gaz d'Unipower, de l'hydrogène de divers fabricants sera utilisé à cette fin, livré par camions-citernes.

Si la période d'essai de deux ans confirme que le stockage d'hydrogène est économiquement viable, Unipower prévoit d'agrandir la caverne pour une utilisation commerciale. Holschumacher estime que ce processus, appelé lessivage, prendra entre trois et cinq ans, aboutissant à une capacité d'hydrogène utilisable de 250 gigawattheures. Il estime que le coût de cette nouvelle caverne sera compris entre 350 millions et 500 millions d'euros.

Jusqu'à dix installations de stockage d'hydrogène à Krummhörn

Unipower possède trois autres cavernes dans le dôme de sel, précédemment utilisées comme installations de stockage de gaz naturel et actuellement remplies d'eau. Si elles s'avèrent rentables, elles seront également transformées en installations de stockage d'hydrogène. Unipower estime également qu'il pourrait être possible de construire jusqu'à six nouvelles cavernes supplémentaires dans le dôme de sel.

Au total, Unipower Energy Storage prévoit de développer des cavernes de sel pour le stockage de l

Lire aussi: