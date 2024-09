Gravité à l'usine de production d'acier - Union IG Metall plaide pour une gouvernance étatique des activités sidérurgiques de Thyssenkrupp.

Après les départs des membres du conseil de surveillance de Thyssenkrupp Steel, IG Metall plaide pour une plus grande influence du gouvernement en Allemagne, le plus grand producteur d'acier.

À la suite d'une réunion à Francfort-sur-le-Main, la première présidente d'IG Metall, Christiane Benner, a proposé que les gouvernements fédéral et régional occupent les deux sièges vacants du conseil de surveillance, laissés par les actionnaires. Cette mesure est cruciale pour maintenir une division claire et équilibrée des responsabilités entre la filiale d'acier et la société mère, Thyssenkrupp.

IG Metall : Deux sièges sont "justifiés"

Compte tenu de l'investissement de 2 milliards d'euros de l'État dans la transformation verte de Thyssenkrupp, cette mesure est justifiée et logique. Le syndicat a également souligné que cela était encore plus approprié depuis que le nouveau copropriétaire, Daniel Krétinsky, a également obtenu deux sièges au conseil de surveillance suite à son investissement relativement modeste d'environ quelques centaines de millions d'euros. L'État utilise les 2 milliards d'euros pour construire des installations de production d'acier plus respectueuses de l'environnement.

La semaine dernière, quatre membres du conseil de surveillance ont annoncé leur démission lors de discussions sur l'avenir de la division d'acier en raison d'un manque de confiance entre la direction de l'AG et eux-mêmes.

Dans une interview accordée au "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) samedi, le PDG Miguel López a révélé que des plans étaient déjà en cours pour les deux nouveaux représentants des actionnaires au conseil de surveillance, mais il n'a pas donné plus de détails.

IG Metall propose que les gouvernements fédéral et régional utilisent leur investissement dans la transformation verte de Thyssenkrupp en occupant les sièges vacants du conseil de surveillance avec leurs représentants, en tant que mesure de justification suite à leur investissement important.

Compte tenu des démissions de quatre membres du conseil de surveillance en raison d'un manque de confiance avec la direction de l'AG, la plaidoirie d'IG Metall pour une plus grande influence du gouvernement dans Thyssenkrupp Steel pourrait être considérée comme une réponse à l'instabilité au sein de la direction de l'entreprise.

