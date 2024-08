FC Union Berlin annonce la signature d'un nouveau attaquant de pointe. Le Serbe Andrej Ilic (24 ans), qui évoluait précédemment chez les champions de France OSC Lille, rejoint maintenant l'équipe de Bundesliga allemande. En accord avec sa politique habituelle, Union Berlin n'a pas révélé de détails concernant le montant du transfert ou la durée du contrat dans son annonce.

- Union Berlin s'est engagée auprès de l'attaquant serbe Andrej Ilic.

"Avec Andrej, nous accueillons un avant-centre puissant et imposant physiquement qui a démontré à maintes reprises son efficacité devant le but", a commenté le directeur général Horst Heldt. "Nous avons confiance en ses capacités à apporter une contribution immédiate à notre équipe et nous sommes ravis de l'avoir avec nous."

Ilic était sous contrat avec Lille depuis février 2024 mais n'a pas pu montrer son talent en raison d'une grave blessure. Cette saison, ses apparitions ont été limitées.

Un impressionnant palmarès de buteur

Mesurant 1,89 m, l'attaquant a évolué en Norvège et en Lettonie, entre autres pays, où il a maintenu un impressionnant taux de réussite devant le but. En 169 matches professionnels jusqu'à présent, Ilic a marqué 65 buts et délivré 22 passes décisives.

Selon les médias, Union Berlin s'intéressait également à l'attaquant Ragnar Ache du club de 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern, mais les négociations entre les clubs ont échoué.

La liste des clubs de FC Union Berlin s'enrichit de l'acquisition du Serbe Andrej Ilic, avant-centre d'OSC Lille. Les impressionnants statistiques de but de l'attaquant et son potentiel à apporter une contribution immédiate ont rendu cette signature attrayante pour Union Berlin.

Lire aussi: