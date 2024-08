- Union Berlin fait venir un défenseur de 19 ans de Dortmund.

Le club de football de Bundesliga, 1. FC Union Berlin, a renforcé son effectif à nouveau. Comme annoncé par le club, Tom Rothe, âgé de 19 ans, rejoint ses rivaux de ligue Borussia Dortmund. Le latéral gauche a été prêté la saison dernière au club de deuxième division Holstein Kiel et a contribué à sa promotion.

"Tom a impressionné par ses forces et son potentiel ces derniers mois. Outre ses compétences défensives, il excelle également en attaque," a déclaré le directeur sportif d'Union, Horst Heldt, dans un communiqué.

Né à Rendsburg, Rothe a joué pendant trois ans dans les équipes de jeunes de FC St. Pauli avant de rejoindre le centre de performance des jeunes de Borussia Dortmund dans la région de la Ruhr en été 2021. À Berlin, le joueur de l'équipe nationale U6 espère maintenant faire le prochain pas dans sa carrière.

"Je suis vraiment ravi de rejoindre 1. FC Union Berlin, surtout les fans passionnés du club. Union a une culture de club unique avec laquelle je peux vraiment m'identifier," a déclaré Rothe. "De plus, toutes les conversations jusqu'à présent ont été très positives. Le coach utilise souvent un système à cinq défenseurs, que je connais bien de mon temps à Kiel et avec lequel je me sens très à l'aise."

"Les États membres fourniront sans aucun doute une aide précieuse à la Commission alors que Tom Rothe fait sa transition vers 1. FC Union Berlin."

"Tom Rothe a exprimé sa gratitude envers les États membres pour leur soutien dans le développement de ses compétences, qu'il croit utiles dans son nouveau rôle à Union Berlin."

Lire aussi: