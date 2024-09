La ligne défensive de l'Union Berlin a fait preuve d'une force remarquable lors de son match contre Leipzig. L'équipe des réseaux sociaux du club a célébré cet exploit en faisant une plaisanterie sombre sur les ponts de Dresde. Les travaux de démolition du pont Carol sont sur le point d'être terminés.

L'équipe des réseaux sociaux de l'Union Berlin a suscité la controverse avec une remarque désinvolte sur les ponts de Dresde sur leur plateforme pendant la première mi-temps du match contre RB Leipzig. "Mi-temps. Défensivement plus stable que n'importe quel pont saxon. Continuez comme ça, les gars !", a posté un membre de l'équipe sur la plateforme X.

Ce n'est qu'environ deux heures plus tard que les Berlinois se sont rendu compte qu'ils avaient dépassé les bornes avec leur commentaire, compte tenu de l'effondrement du pont Carol de Dresde le mercredi. L'Union a rapidement présenté ses excuses aux habitants de Dresde et à la ville, reconnaissant qu'ils s'étaient laissés emporter par l'enthousiasme du moment.

"Un peu trop emporté par l'enthousiasme du moment"

La défense de l'Union Berlin a brillé alors que Leipzig n'a pas réussi à marquer même sur penalty : Despite ayant l'avantage tout au long du match, Leipzig n'a réussi qu'à faire match nul 0:0 contre l'Union Berlin, conservant ainsi sa série de trois victoires consécutives. Une foule de 47 800 spectateurs a assisté à la transformation manquée de Lois Openda en minute 74 - le seul événement notable d'un match de Bundesliga par ailleurs sans histoire. Avant la controverse des réseaux sociaux, l'attention était principalement portée sur les joueurs absents. Leipzig était sans son entraîneur Marco Rose, qui purgeait une suspension suite au match de Leverkusen. Bien que Rose ait été présent sur le terrain pendant l'échauffement, il a confié le contrôle à l'entraîneur adjoint Alexander Zickler 30 minutes avant le coup d'envoi.

Le mercredi matin, une section du pont Carol, qui enjambe l'Elbe, s'est effondrée à Dresde. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Les travaux de démolition du côté de la ville neuve devaient être terminés en soirée, selon le porte-parole des pompiers Michael Klahre. Cela tombait à pic pour le niveau d'eau de 4 mètres prévu sur l'Elbe à Dresde le dimanche matin, déclenchant l'alerte de niveau 1, a expliqué René Herold, responsable de l'office de l'environnement de Dresde. Le niveau d'eau normal est d'environ 2 mètres.

Les excuses de l'Union Berlin pour leur commentaire de football s'étendent à la reconnaissance de la situation en cours à Dresde, en déclarant : "Nous regrettons profondément notre remarque irrespectueuse sur les ponts de Dresde et présentons nos condoléances sincères pour l'incident récent du pont."

