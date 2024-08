- Union Berlin achète temporairement les services du joueur sud-coréen Jeong du VfB Stuttgart.

Union Berlin renforce son effectif avec l'arrivée en prêt de Wooyeong Jeong de Stuttgart

Union Berlin a renforcé son effectif pour la saison en cours en recrutant le milieu de terrain sud-coréen Wooyeong Jeong en prêt de ses homologues de la Bundesliga, VfB Stuttgart, comme l'ont annoncé les deux clubs. Les détails financiers de loperation n'ont pas été divulgués.

"Sa polyvalence et son niveau sur le terrain ont été des facteurs déterminants dans son recrutement", a commenté l'entraîneur de l'équipe première de Union Berlin, Horst Heldt. "Jeong apporte non seulement une technique de qualité, mais il possède également l'attitude et la préparation nécessaires pour s'intégrer dans n'importe quel système. Son arrivée est censée apporter une étincelle supplémentaire à notre attaque, et son expérience et son optimisme renforceront la dynamique de notre équipe."

Le Jeong de 24 ans a rejoint Stuttgart de SC Freiburg l'été dernier, marquant 5 buts en 29 matchs officiels. Au cours de ses quatre premières saisons en Bundesliga, Jeong a participé à 111 matchs de championnat, marquant 19 buts. Depuis 2021, il fait partie de l'équipe nationale sud-coréenne, marquant 3 buts en 21 apparitions.

L'arrivée en prêt de Wooyeong Jeong pourrait être bénéfique pour la campagne de football de la ligue d'Union Berlin, compte tenu de son impressionnant palmarès de buteur et de son expérience internationale. Avec l'arrivée de Jeong, l'entraîneur de l'équipe première de Union Berlin, Horst Heldt, a exprimé sa confiance dans le fait que les compétences et l'attitude du milieu de terrain renforceront leur attaque et la dynamique de l'équipe.

