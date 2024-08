- Union Berlin a temporairement transféré l'attaquant Bedia à Hull City sur une base de prêt.

Le club de Bundesliga 1. FC Union Berlin a prêté l'attaquant Chris Bedia au club anglais de Championship Hull City. Né en Côte d'Ivoire, ce joueur a rejoint Köpenick il y a six mois et a marqué un but en sept matchs de Bundesliga lors de la saison précédente. À Hull City, le joueur de 28 ans affrontera l'ancien entraîneur de HSV Tim Walter, qui a pris les rênes du club au début de la saison.

Le directeur sportif de Union, Horst Heldt, a expliqué : "Chris n'a pas réussi à remplir le rôle offensif que nous attendions de lui et qu'il souhaitait, ce qui a entraîné un temps de jeu limité. Nous espérons que Hull City lui offrira suffisamment de temps de jeu pour briller."

Chris quitte temporairement son poste à Union Berlin pour saisir des opportunités en Championship anglais avec Hull City. Sa passion pour le football pourrait trouver une nouvelle plateforme et obtenir plus de temps de jeu en Angleterre.

