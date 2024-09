UniCredit rejette une tentative de prise de contrôle hostile

Lorsqu'Unicredit renforce ses parts dans Commerzbank de manière notable, il y a de l'inquiétude quant à la possibilité que la banque substantielle puisse absorber la banque allemande. Le dirigeant d'Unicredit déclare à présent qu'ils ne présenteront pas d'offre publique d'achat sauf invitation.

Le PDG d'Unicredit, Jean Pierre Mustier, a écarté l'idée d'une offre de rachat directe pour Commerzbank. Un tel mouvement serait trop agressif, a-t-il déclaré lors d'une interview avec le journal italien "Il Messaggero", qui a depuis été publiée. Ils n'ont pas vraiment l'intention d'augmenter leur participation dans Commerzbank au-delà des 9% qu'ils détiennent actuellement.

Le gouvernement allemand a donné des actions de Commerzbank à Unicredit car il considère la banque italienne comme un investisseur fiable et approprié. Ils acquerraient les actions restantes de Commerzbank auprès du gouvernement allemand si ce dernier décidait de vendre et si Unicredit était le bienvenu.

Dans une interview avec le "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), Mustier a également mentionné la possibilité de vendre leurs actions de Commerzbank. Unicredit a engagé des discussions tout au long de l'année avec divers parties intéressées, y compris le gouvernement allemand. "Si nous nous sentions indésirables - ce qui est encore à déterminer aujourd'hui - nous n'aurions pas poursuivi cette stratégie. Car dans ces transactions, les parties principales doivent être d'accord", a déclaré le patron de la banque. Le gouvernement allemand était au courant de l'intérêt d'Unicredit pour Commerzbank. "Nous avons communiqué notre intérêt pour Commerzbank au gouvernement allemand et à diverses autres parties pendant les 2 à 3 dernières années."

Berlin décide soudainement de faire une pause

Il espère un dialogue constructif avec la direction de Commerzbank et le gouvernement allemand à un moment approprié. Lors d'une récente enchère, une participation de 4,5% dans Commerzbank a été attribuée exclusively à Unicredit, tandis qu'une autre participation de 4,5% a été obtenue sur le marché. Commerzbank a jusqu'à présent réagi avec prudence aux avances d'Unicredit et a demandé au gouvernement de maintenir sa participation de 12% dans la banque. Commerzbank préfère plus de tranquillité. La semaine prochaine, elle prévoit d'examiner ses options lors d'une réunion stratégique.

Le gouvernement allemand a annoncé son intention d'évaluer la nouvelle situation. Selon l'agence de presse Reuters, bien que la décision de réduire progressivement la part du gouvernement soit toujours d'actualité, l'émergence soudaine des Italiens a modifié la situation, de sorte qu'aucune vente n'est attendue pour l'instant. Il observera et attendra. Des sources informées par Reuters ont révélé que le gouvernement italien envisage des résultats positifs d'une fusion entre Unicredit et Commerzbank, à condition que le siège social reste en Italie. Les Milanais ont l'intention de demander l'autorisation des organismes de surveillance pour acquérir potentiellement jusqu'à 30% de Commerzbank, selon d'autres initiés.

Une approche antérieure de Commerzbank pendant le mandat de Mustier en tant que PDG d'Unicredit a rencontré de la résistance en Italie. La principale raison était des propositions de holding en Allemagne. Les fusions transfrontalières ont souvent été critiquées à Rome dans le passé, car les banques italiennes ont une influence significative dans le financement de la dette remarquable du pays.

Mustier a déclaré au FAZ qu'il pourrait augmenter sa participation, la maintenir au niveau actuel ou la vendre. Un retrait n'était pas sa préférence. "Actuellement, nous ne sommes qu'un investisseur financier dans Commerzbank. Nous pourrions également vendre notre participation et réaliser un profit important, car le cours de l'action de Commerzbank a augmenté régulièrement." Il a plaidé pour plus de concurrence sur le marché bancaire allemand, déclarant : "Une autre banque puissante et rentable pourrait contribuer à y parvenir."

Commerzbank et HVB, basée à Munich et actuellement filiale d'Unicredit, feraient de prometteurs partenaires, a-t-il déclaré, citant des réactions favorables d'entreprises, notamment du secteur médian. Mustier a vérifié que le gouvernement allemand était au courant de son intérêt, ayant exprimé

