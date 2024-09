- UniCredit joint ses forces à celles de Commerzbank, ce qui suscite des spéculations sur une éventuelle acquisition.

Le géant bancaire italien Unicredit renforce son investissement dans Commerzbank, alimentant les rumeurs d'une possible prise de contrôle du géant financier allemand basé à Francfort. Les Italiens ont acheté des actions lors de l'annonce de la vente du gouvernement et encore plus sur le marché, comme l'a rapporté Unicredit à Milan. Résultat : les Italiens détiennent désormais environ 9 % des actions de Commerzbank.

Le syndicat Verdi s'oppose à une éventuelle prise de contrôle de la deuxième plus grande banque privée d'Allemagne, appelant le gouvernement à apporter son soutien. Le gouvernement a récemment commencé à se retirer de Commerzbank.

Unicredit n'a pas encore décidé s'il fallait augmenter sa participation dans Commerzbank. Ils attendent le feu vert des régulateurs pour dépasser la limite de 9,9 % en obtenant l'approbation d'augmenter davantage leur participation. Suite à cette annonce, les actions de Commerzbank ont augmenté d'environ 19 %. "Commerzbank est devenue une cible potentielle de prise de contrôle selon nous", a écrit l'analyste Philipp Häßler de DZ Bank.

Entre-temps, le PDG de Commerzbank, Manfred Knof, ne prolongera pas son contrat, qui expire à la fin de 2025. La société DAX a annoncé cela de manière inattendue mardi soir, lançant immédiatement la recherche de son successeur.

Face aux nouvelles en provenance de Milan, Commerzbank a déclaré que son conseil d'administration et son conseil de surveillance continueraient à agir dans l'intérêt de tous les actionnaires, employés et clients. La participation d'Unicredit est considérée comme un "témoignage de l'importance de Commerzbank".

Les représentants des employés ont cependant exprimé leurs préoccupations. Le secrétaire du syndicat Verdi et membre du conseil de surveillance de Commerzbank, Stefan Wittmann, a exprimé son opposition, avertissant qu'ils "se battraient par tous les moyens". Il a rappelé la prise de contrôle de la Munich Hypo-Vereinsbank par Unicredit, qui a entraîné des licenciements et le transfert de nombreuses compétences à Milan. Wittmann a appelé le gouvernement fédéral à aider à prévenir une prise de contrôle défavorable de Commerzbank.

Unicredit a surpassé les autres offres

Unicredit a acquis environ la moitié de la participation de 9 % du gouvernement. Le gouvernement a vendu près de 4,5 % de sa participation aux Italiens dans le cadre de sa sortie annoncée de Commerzbank. Unicredit a payé plus que la valeur des actions à ce moment-là sur le marché boursier, selon l'agence fédérale des finances. Toutes les actions offertes par le gouvernement ont été achetées par Unicredit en raison d'une "surenchère significative par rapport à toutes les autres offres".

Le gouvernement a réalisé environ 700 millions d'euros en vendant environ 53 millions d'actions. La participation du gouvernement dans Commerzbank, qui a été nationalisée en partie pendant la crise financière, a été réduite à 12 %, mais reste pour l'instant le plus grand actionnaire.

Unicredit très impliqué dans la banque de détail allemande

Avec une participation de 9 %, Unicredit est maintenant le deuxième plus grand actionnaire. Unicredit avait déjà pénétré le secteur bancaire allemand il y a presque 20 ans. En 2005, il a acheté la banque allemande Hypovereinsbank pour environ 15 milliards d'euros et a depuis eu une forte présence sur le marché de la banque de détail en Allemagne.

À la suite de la crise financière de 2008/2009 et de la crise de la dette de la zone euro, à la fois Unicredit et Commerzbank étaient dans le rouge sur le marché boursier. Cependant, leur situation s'est considérablement améliorée depuis, grâce à l'augmentation des taux d'intérêt.

Unicredit a une capitalisation boursière d'environ 60 milliards d'euros et est financièrement capable d'acquérir Commerzbank, dont la capitalisation boursière est d'environ 15 milliards d'euros, soit environ un quart de celle-ci. Les rumeurs d'une prise de contrôle italienne circulent depuis plusieurs années.

Commerzbank cherche un nouveau PDG

Alors que Commerzbank navigue dans le changement suite au départ imminent du PDG Knof à la fin de 2025 pour des raisons personnelles, la recherche d'un successeur est en cours. Sous la direction de Knof, la banque a mis en œuvre des mesures d'austérité, entraînant des licenciements et une réduction significative de son réseau de succursales. Grâce à la restructuration et à l'augmentation des taux d'intérêt, Commerzbank a réussi à inverser la tendance.

Le candidat le plus probable pour succéder à Knof est la directrice financière et vice-présidente du conseil d'administration de Commerzbank, Bettina Orlopp (54). Elle a longtemps été spéculée comme ayant des ambitions pour le poste de direction. La question de savoir qui dirigera Commerzbank à l'avenir a causé des remous au sein de l'institution, alimentant les rumeurs de lutte pour le pouvoir.

Actuellement, Unicredit envisage d'augmenter sa participation dans la grande banque Commerzbank au-delà de la limite de 9,9 %, nécessitant l'approbation des régulateurs. L'acquisition des grandes actions de Commerzbank par Unicredit a considérablement fait augmenter la valeur de l'action de Commerzbank.

