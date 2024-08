- Une voiture de police s'est écrasée sur des colonnes de béton - deux policiers blessés

Deux officiers de police ont été légèrement blessés dans un accident survenu de nuit lors de leur service. Selon les forces de l'ordre, ils se déplaçaient avec gyrophares et sirènes à Hofheim am Taunus (district de Main-Taunus). La voiture de patrouille a dévié de sa trajectoire sur une route humide dans un virage et a heurté un pilier en béton et un boîtier de distribution de télécommunications. Les deux officiers de police ont été relâchés après des soins médicaux ambulatoires mais n'ont pas pu reprendre leur service. Les dommages à la voiture de patrouille ont été estimés à environ 25 000 euros, avec des dommages supplémentaires de 5 000 euros au boîtier de distribution.

L'accident a entraîné des dommages importants à la voiture de patrouille, estimés à environ 25 000 euros. Heureusement, malgré la collision avec un pilier en béton et un boîtier de distribution de télécommunications, les blessures graves ont été évitées et les officiers n'ont eu besoin que de soins médicaux ambulatoires.

Lire aussi: