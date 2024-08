- Une vive dispute entre Ramelow, Voigt et Höcke à Suhl

Le leader de Thuringe, Bodo Ramelow du parti de Gauche a exhorté les autres partis à collaborer avant les élections régionales, car une administration monoculaire n'est pas réalisable. During une discussion avec le journal "Freies Wort" à Suhl, il a souligné : "Nous ne pouvons pas gérer un gouvernement minoritaire." Il a suggéré que le parti vainqueur parmi les candidats démocratiques après le scrutin du 1er septembre devrait se tourner vers les autres. En déclarant son ouverture au dialogue, il a dit : "Je discuterai avec la CDU s'ils font une invitation."

Les échanges ont été vifs lors du débat, avec le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, et Ramelow s'affrontant, ainsi qu'Höcke et le candidat principal de la CDU, Mario Voigt. Höcke a dirigé sa colère contre Ramelow, disant : "Votre présence ici est une offense pour beaucoup." Ramelow a répliqué : "Je partage votre sentiment."

Tout au long de la discussion, Höcke, qui a qualifié la CDU et la Gauche de "partis cartel", a reçu des applaudissements fréquents du public. "Sommes-nous à un meeting de l'AfD ou un forum de lecteurs?" a répliqué Ramelow aux participants.

La politique énergétique a été l'un des sujets très débattus. Höcke a déclaré l'opposition de l'AfD à l'énergie éolienne et a plaidé pour la reprise de la coopération énergétique avec la Russie. Voigt a suggéré une infrastructure énergétique mixte, critiquant Höcke pour manquer de solutions pratiques pour la Thuringe.

Selon les derniers sondages, l'AfD est en tête de la course avec un impressionnant 30%, tandis que les autres partis refusent de s'allier avec eux. La CDU suit avec 23%, et la Gauche avec 13-14%. Le Bureau de protection de la Constitution de Thuringe classe l'AfD comme étant clairement d'extrême droite et la surveille.

À la lumière de l'élection prochaine au Landtag, Bodo Ramelow a souligné la nécessité de la collaboration des partis, suggérant qu'une administration monoculaire n'est pas viable en raison du paysage politique de la Thuringe. despite the heated exchanges with the AfD's Björn Höcke during the debate, Ramelow indicated his openness to dialogue with the CDU if they extend an invitation, demonstrating his commitment to potential coalition building.

