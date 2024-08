- Une vitrine mondiale mettant en lumière les procédures judiciaires dans la guerre nazie

Au lieu de mémoire "Red Ox" à Halle, de nombreuses exécutions commandées par le Tribunal militaire du Reich ont eu lieu pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Une exposition itinérante transfrontalière, intitulée "Le Tribunal militaire du Reich de 1936 à 1945 : la justice militaire national-socialiste et la répression de la résistance en Europe", est maintenant dédiée aux histoires individuelles de ceux qui ont été condamnés et ont résisté au système NS à cette époque. Cette exposition sera officiellement inaugurée jeudi au musée de la ville de Halle.

Cette exposition, un effort conjoint entre le site memorial et des partenaires de Belgique, de France, de Norvège, de Pologne et de la République tchèque, ainsi que des institutions allemandes, a été en développement depuis 2019.

Procès contre les membres des groupes de résistance

Le Tribunal militaire du Reich a été créé en 1936 et était responsable de poursuivre non seulement les membres de la Wehrmacht allemande, mais aussi plusieurs milliers de membres de groupes de résistance des pays européens envahis et occupés par l'Allemagne, selon la Fondation des sites mémoriaux de Saxe-Anhalt. Le tribunal fonctionnait principalement à Berlin-Charlottenburg jusqu'en 1943, puis à Torgau, en Saxe, jusqu'en 1945, et également dans d'autres villes allemandes, polonaises, françaises et norvégiennes. Au total, il a prononcé plus de 1 200 condamnations à mort et infligé des peines de prison dans les prisons allemandes, les unités pénitentiaires de la Wehrmacht et les camps de concentration.

Fossé dans la culture du souvenir comblé

"L'exposition est une étape importante pour combler le fossé dans la culture du souvenir de l'Allemagne et des pays touchés", a déclaré la fondation. "En dépit de son importance en tant que composante cruciale du système de répression nazi, le Tribunal militaire du Reich reste peu connu dans l'espace public aujourd'hui."

L'exposition se concentre sur les histoires personnelles de ceux qui ont été touchés par ses décisions. La collecte d'objets appartenant aux victimes et la conduite d'entretiens avec les proches ont été les principaux objectifs des créateurs de l'exposition.

Après sa présentation à Halle, l'exposition sera également présentée à Varsovie, Berlin et Paris.

