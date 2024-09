Une violente querelle éclate entre Zelensky et les républicains américains.

Dans le contexte ukrainien, il y a de l'inquiétude quant à une victoire potentielle de Donald Trump et à l'arrêt potentiel des livraisons d'armes vitales. Les relations déjà tendues entre Kyiv et les Républicains américains semblent atteindre un nouveau point bas, alimentant encore plus ces inquiétudes.

Au cours du voyage de Volodymyr Zelensky à Washington, les tensions entre Kyiv et les Républicains américains s'intensifient. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a récemment appelé au renvoi de l'ambassadeur d'Ukraine à Washington, Oksana Markarova, suscitant un tollé en Ukraine.

Comme l'a déclaré Iuliia Mendel, ancienne porte-parole de Zelensky sur X, "l'Ukraine est devenue un grain de sable dans la tempête politique américaine. Moscou fait sauter le champagne." L'atmosphère tendue amplifie les craintes ukrainiennes quant à la victoire du candidat républicain Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre. "Sans le soutien des États-Unis, il est impossible de poursuivre notre défense", a déclaré Mendel.

Mike Johnson, un haut responsable républicain, a affirmé que la visite de Zelensky, qui a également inclus une visite d'une usine de munitions en Pennsylvanie - un État pivot crucial - était "conçue pour aider les démocrates et interférer de manière flagrante dans les élections". Johnson a accusé l'ambassadeur Markarova d'avoir intentionnellement exclu les républicains de la visite, en implicant une ingérence dans la politique intérieure américaine dans une lettre publiée sur X à l'intention de Zelensky.

Johnson a déjà retenu le paquet d'aide critique de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine en raison de querelles internes au parti, mettant les troupes ukrainiennes dangereusement proches de revers importants sur le champ de bataille.

Pas de rencontre avec Zelensky

Johnson ne s'assiéra pas avec Zelensky lors de sa apparition au Capitole, le cœur du Congrès américain. Cependant, le président ukrainien est censé converser avec plusieurs membres de la Chambre, y compris les présidents républicains de divers comités. Il est également invité à une réunion bipartite avec des sénateurs dirigée par le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer.

Récemment, Zelensky a énervé les républicains en critiquant J.D. Vance, candidat à la vice-présidence de Trump, en le décrivant comme "trop radical" pour avoir suggéré que l'Ukraine devrait céder certains territoires pour mettre fin à la guerre. Zelensky a également rejeté les allégations de Trump selon lesquelles il pourrait conclure rapidement un accord de paix, en déclarant : "À mon avis, Trump n'a pas de compréhension claire de la manière de mettre fin à la guerre, même s'il le pense."

Une victoire de Trump poserait de nombreuses questions délicates pour l'Ukraine. Le candidat républicain est sceptique quant aux livraisons d'armes et affirme qu'il peut conclure rapidement la guerre - ce qui pourrait impliquer l'arrêt des livraisons. Selon le journal britannique "The Times", le "plan de victoire" que Zelensky présente aux États-Unis comprend des garanties de sécurité occidentales "à l'épreuve de Trump" resembling a NATO collective defense pact as a key aspect.

Trump critique l'aide de milliards de dollars

Récemment, Trump a exprimé son mécontentement envers le président ukrainien, déclarant que les États-Unis continuent de débloquer des milliards de dollars à un homme "qui ne conclut pas l'affaire" pour mettre fin à la guerre. Cette visite a suscité plus de débats à Washington que

