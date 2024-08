- Une vieille résidence délabrée tombe en ruines, ce qui nécessite un grand rangement.

Un bâtiment vétuste et délabré s'est effondré à Mertingen, plus précisément dans le district de Donau-Ries, en soirée le samedi. Des débris du toit et des murs se sont écroulés sur la route adjacente, causant un remue-ménage selon les rapports de police. En conséquence, la route a été bloquée pendant environ trois heures, considérée comme un carrefour important par un porte-parole de la police. Le bâtiment vide était très ancien, selon le porte-parole, et a probablement cédé à cause de son âge. Les coûts de réparation se sont élevés à environ 50 000 euros. Initialement, les policiers ont reçu un tuyau selon lequel un camion avait percuté le bâtiment, ce qui s'est finalement révélé faux.

Le bâtiment qui s'est effondré se trouvait dans le district de Donau-Ries en Bavière. Despite les rumeurs initiales, il n'y a eu aucune implication d'un camion dans l'effondrement du bâtiment.

