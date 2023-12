Une vidéo semble montrer au moins deux enfants déshabillés et détenus par les FDI dans un stade de Gaza parmi des hommes palestiniens.

Des séquences de la vidéo montrent ce qui semble être deux jeunes garçons dans une image, déshabillés jusqu'à leurs sous-vêtements, marchant et tenant leurs deux mains en l'air alors que l'IDF les dirige dans le stade.

Dans une autre séquence, deux personnages qui semblent être les mêmes jeunes garçons déshabillés sont vus les mains au-dessus de la tête, alors qu'ils sont alignés en file indienne avec d'autres hommes qui semblent être des adolescents et des adultes.

CNN n'est pas en mesure de vérifier quand la vidéo a été tournée. Une géolocalisation de la vidéo par CNN montre qu'elle a été filmée dans le stade de Yarmouk à Gaza, où l'ONG Euro-Mediterranean Human Rights Monitor a déclaré avoir reçu des rapports de détentions.

CNN a contacté les FDI tard dans la nuit de mardi à mercredi pour obtenir des commentaires sur la vidéo et les enfants détenus, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Descentaines d'hommes et de garçons palestiniens ont été arrêtés par les forces israéliennes ces dernières semaines. Dans le passé, les forces de défense israéliennes ont déclaré avoir déshabillé des détenus pour s'assurer qu'ils ne portaient pas d'explosifs.

Tout au long de la vidéo, on peut voir des hommes déshabillés jusqu'à leurs sous-vêtements. Dans certaines séquences, les détenus sont assis sur le sol, les mains attachées dans le dos, certains ont les yeux bandés et se tiennent en file indienne tandis que les soldats les surveillent et les inspectent.

Des séquences de la vidéo montrent également des femmes et d'autres enfants détenus. Dans un plan, on voit trois femmes entièrement vêtues, les yeux bandés et les mains attachées dans le dos, assises sur l'herbe devant un but de football dans le stade. Un drapeau israélien est accroché au but.

Des hommes palestiniens déshabillés et les yeux bandés, les mains également attachées dans le dos, sont assis à côté des femmes.

Des véhicules militaires et des bulldozers sont également visibles dans le stade.

La vidéo originale a été téléchargée le 24 décembre sur YouTube par Yosee Gamzoo Letova, un photographe et artiste, selon son profil Facebook.

L'organisation à but non lucratif Euro-Mediterranean Human Rights Monitor déclare avoir reçu des informations selon lesquelles l'armée israélienne détient des centaines de Palestiniens du quartier Sheikh Radwan de la ville de Gaza, dont des dizaines de femmes qui ont été emmenées au stade de Yarmouk.

"Des hommes palestiniens, dont des enfants de 10 ans et des personnes âgées de plus de 70 ans, ont été forcés d'enlever tous leurs vêtements, à l'exception de leurs sous-vêtements, et de s'aligner de manière humiliante devant les femmes détenues dans le même stade", a déclaré l'organisation de défense des droits de l'homme dans un communiqué. L'organisation demande à la communauté internationale d'enquêter sur les images de détention.

Selon le ministère de la santé contrôlé par le Hamas, au moins 20 915 personnes sont mortes à Gaza depuis le début de la guerre avec Israël, le 7 octobre. Près de 55 000 autres personnes ont été blessées, selon le ministère. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les chiffres publiés par le ministère à Gaza, car l'accès à l'enclave est limité et il est difficile de confirmer des chiffres fiables au milieu des combats.

Le Hamas ne reprendra pas les négociations avec Israël "sans une cessation complète de l'agression", selon Izzat Al-Rishq, membre du bureau politique du groupe militant.

"La direction du Hamas cherche à mettre un terme définitif à l'agression et aux massacres perpétrés contre notre peuple. Notre peuple veut voir cette agression cesser complètement et ne veut pas attendre une trêve temporaire ou partielle pour une courte période, après laquelle l'agression et le terrorisme pourraient se poursuivre fatalement", selon la déclaration d'Al-Rishq.

De son côté, Israël s'est engagé à poursuivre son siège - qui comprend des bombardements aériens intensifs et une invasion terrestre soutenue - jusqu'à ce que le Hamas soit éradiqué. Herzi Halevi, chef d'état-major général des FDI, a déclaré mardi que la campagne se poursuivrait pendant "de nombreux mois encore".

"Elle se déroule dans une zone complexe. C'est pourquoi la guerre se poursuivra encore pendant de nombreux mois, et nous opérerons de différentes manières - afin que les résultats obtenus soient préservés au fil du temps", a déclaré M. Halevi lors d'un point de presse.

Il s'agit d'une nouvelle de dernière minute qui sera mise à jour.

