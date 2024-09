- Une vidéo de recrutement militaire russe encourage le rejet des indulgences excessives de l'Occident

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, leur armée a commencé à diffuser des publicités de recrutement pour attirer les hommes. La dernière vidéo promue un portrait négatif de la masculinité et se moque des notions modernes de la virilité.

"Sur quoi notre force repose-t-elle ?", demande la publicité de recrutement

La publicité commence par la phrase "Sur quoi notre force repose-t-elle ?". La scène d'ouverture montre des soldats derrière leur char, contrastés avec un jeune homme en tenue rose avec des tatouages et des boucles d'oreilles. La séquence passe ensuite à un groupe au visage grave dans une tranchée, suivi d'un homme dans un café. Cet homme est décrit comme étant "rempli de délires" et sirotant un smoothie à la banane, mis en contraste avec un fantassin ouvrant sa viande en conserve avec un couteau de combat en arrière-plan. La vidéo continue avec des comparaisons comme "voitures de sport contre chars" et "mode masculine contre infanterie".

Dans cette publicité, les hommes mous et gourmands qui mènent une vie luxueuse sont ciblés. Ce thème se poursuit dans une ancienne vidéo où les hommes étaient dépeints comme gaspillant leur vie dans le village ou dans un travail ennuyeux, tandis que l'excitation de la guerre les attendait. Toutes les publicités de recrutement sont bien chorégraphiées, mais peuvent sembler dérangeantes aux yeux des spectateurs occidentaux, car les réalités rudes de la guerre et de l'entraînement ne sont pas cachées dans les images.

Vidéo avec références

La nouvelle publicité contient deux références. Dans la première scène, un soldat déterminé transporte un ours en peluche dans son sac. Cette référence fait référence à une vidéo réelle d'un soldat russe avec un ours en peluche qui semble indemne après avoir été touché par des éclats d'obus, allumant une cigarette. La deuxième référence vient d'une publicité Nike populaire de sept ans, qui demandait "De quoi nos filles sont-elles faites ?". La publicité commence par une jeune fille sur scène, dont le chant incarne initially des stéréotypes féminins mais devient de plus en plus rebelle et confiant. Les images incluent des athlètes féminines. "Nous sommes faits de volonté de fer, de détermination et de passion - nous sommes faits de travail acharné et de courage", a proclamé la publicité. À l'époque, les féministes ont loué la publicité. Cependant, aujourd'hui, l'armée utilise l'image de l'athlète féminin martial pour renforcer son image héroïque.

Il y a déjà des réponses contraires à la nouvelle bande-annonce, comme une version qui remplace les séquences héroïques par des images réelles de soldats blessés et mourants. De plus, la focalisation de l'armée russe sur les "thèmes queer" a également été critiquée et moquée. Même dans une vidéo antérieure, l'un des soi-disant combattants stoïques s'est avéré être un mannequin de sous-vêtements, connu pour poser de manière suggestive.

Le récit de la publicité propage ouvertement l'idée de la propagande, en impliquant que la masculinité moderne et le luxe sont des faiblesses. De plus, la vidéo de recrutement utilise des tactiques de propagande en faisant référence à une autre pièce de propagande, la publicité Nike, pour renforcer l'image héroïque de leur armée.

