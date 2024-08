Une vidéo de 10h53 montre la force des troupes russes à Koursk.

10:29 Le ministère de la Défense russe publie une autre vidéo montrant le renforcement de sa présence militaire dans la région. Des chars sont vus prenant position pour détruire les troupes ukrainiennes. La vidéo n'est pas indépendamment vérifiable. Le ministère signale également de nombreux drones ukrainiens interceptés dans la région de Kursk.

10:29 La corporation nucléaire russe : le fonctionnement de la centrale nucléaire de Kursk est normalLes combats entre les forces russes et ukrainiennes se poursuivent près d'une centrale nucléaire dans la région russe de Kursk. Malgré les combats qui se poursuivent, les opérations se déroulent "normalement", selon l'opérateur, la société d'État russe Rosatom, selon Reuters. Auparavant, la corporation nucléaire avait évacué les travailleurs du site de construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale de Kursk en raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région.

09:57 Le renseignement ukrainien : le Magura V5 coule un bateau russe en mer NoireLes soldats du service de renseignement ukrainien HUR ont attaqué la marine russe au large de la côte nord-ouest de la péninsule de Crimée, occupée par la Russie. Le service de renseignement ukrainien a rapporté qu'un drone marin du type Magura V5 a coulé un patrouilleur russe du type KS-701 "Tunets" près du village de Chornomorske sur la côte ouest de la Crimée. Trois autres bateaux militaires russes auraient été endommagés. Le service de renseignement ukrainien a publié une vidéo de l'attaque sur les réseaux sociaux.

09:19 ISW : la Russie ne redéploie pas ses unités de première ligne d'Ukraine orientale vers KurskL'armée russe pourrait ne pas redéployer ses troupes du front dans l'est de l'Ukraine vers la région contestée de Kursk pour éviter de perturber son offensive dans l'est de l'Ukraine. C'est ce que rapporte le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les analystes de l'ISW estiment qu'il faudrait probablement plus de temps pour que ces unités arrivent dans la région de Kursk. L'armée russe semble compter sur les troupes déjà stationnées à Kursk pour stopper l'avancée ukrainienne, tout en déployant des conscrits du service de renseignement militaire Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije (GRU) et des forces spéciales, notamment le groupe mercenaire Wagner et les Kadyrovtsy, selon les rapports.

08:35 L'Ukraine publie les chiffres des pertes russesLe quartier général de l'armée ukrainienne a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon les données, la Russie a perdu environ 589 700 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec 1 160 pertes au cours des 24 dernières heures. Le rapport de Kyiv indique également que sept chars, 69 systèmes d'artillerie et deux systèmes de défense aérienne ont été détruits lors du précédent jour de combats. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie aurait perdu au total 8 441 chars, 16 605 systèmes d'artillerie et 366 avions, 327 hélicoptères, 13 325 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales font état de chiffres de pertes plus faibles, qui sont également probablement des valeurs minimales.

07:40 La Russie : un bombardier Su-34 aurait touché des forces ukrainiennes dans le russe Kursk

Un bombardier russe Su-34 aurait attaqué et touché des forces ukrainiennes dans la région frontalière russe, selon le ministère russe de la Défense sur Telegram. Le ministère russe de la Défense affirme que la frappe aérienne a été effectuée à l'aide d'une bombe ODAB-500. Selon le ministère russe de la Défense, les forces russes continuent de repousser l'avancée surprise de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. La frappe aérienne aurait été destinée à repousser l'avancée ukrainienne. Une vidéo montrant le déploiement de l'avion de combat a été publiée sur le canal Telegram du ministère de la Défense.

06:48 Un comptable de Kyiv arrêté avec des millions en voiture

Les enquêteurs ukrainiens ont découvert plus de 4,7 millions d'euros en espèces non déclarées dans le coffre de la voiture d'un comptable d'entreprise. "La femme n'a pas pu expliquer l'origine de l'argent", a rapporté le Bureau d'enquête sur les crimes économiques à Kyiv. Des images montrent des enquêteurs devant un coffre ouvert rempli de liasses de billets. L'entreprise en question aurait fourni de la nourriture d'une valeur de plus de 320 millions d'euros à l'armée ukrainienne en 2022 et 2023

12:37 Rapport : La Russie prévoit de bloquer WhatsApp

Dans le cadre de ses actions contre les services internet (voir l'entrée 22:33), la Russie prévoit apparemment de bloquer WhatsApp, selon le site d'information "Kyiv Independent". Moscou aurait préparé les mesures pour bloquer l'application de messagerie, qui pourrait être bloquée en Russie cet automne, selon la publication russe indépendante Verstka, citant des sources chez VK, une société de technologie russe qui développe une application pour remplacer WhatsApp. En juillet, le média pro-Kremlin Gazeta.ru a rapporté que le gouvernement russe prévoyait de bloquer intégralement YouTube en septembre. Cependant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié ces allégations.

12:05 Les États-Unis approuvent une aide militaire supplémentaire pour Kyiv d'une valeur de 125 millions de dollars

Les États-Unis ont approuvé une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine d'une valeur de 125 millions de dollars (environ 114 millions d'euros). Ce paquet d'aide souligne "notre soutien inébranlable à l'Ukraine alors qu'elle continue de se défendre contre l'agression russe", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, aux journalistes. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a expliqué que cette aide comprendrait des missiles d'interception pour les systèmes de défense aérienne, des munitions pour les systèmes de roquettes et l'artillerie, des radars polyvalents et des armes anti-char, et proviendrait des stocks américains. L'équipement "aidera l'Ukraine à protéger ses troupes, sa population et ses villes des attaques russes et renforcera ses capacités sur l'ensemble du front", a poursuivi Blinken.

11:19 La Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions ukrainiennes occupées

La Russie affirme avoir délivré 2,2 millions de passeports dans les régions ukrainiennes occupées par son invasion. Depuis octobre 2020, ceux-ci ont été distribués à Saporischschja, Donezk, Luhansk et Cherson, selon le ministère russe de l'Intérieur. Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Dans le passé, il y a eu des rapports répétés selon lesquels les autorités russes ont systématiquement forcé les gens à accepter ces passeports.

10:30 L'AIEA met en garde contre un accident nucléaire à la centrale nucléaire de Kursk en raison des combats dans la région

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) met en garde contre le risque d'un accident nucléaire à la centrale nucléaire de Kursk en raison des combats dans la région. "À ce stade, j'appelle toutes les parties à exercer la plus grande retenue pour éviter un accident nucléaire avec des conséquences radiologiques potentiellement graves", a déclaré le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, faisant référence aux combats près de la centrale nucléaire de Kursk. Il est "en contact personnel avec les autorités compétentes des deux pays". La centrale nucléaire de Kursk se trouve près de la ville de Kurtschatov, à environ 100 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. L'agence de presse d'État russe Ria Novosti a rapporté, citant le service de presse de la centrale, que "tout fonctionne normalement" sur le site avec des niveaux de radiation habituels. Cependant, les habitants de Kurtschatov sont actuellement privés d'électricité. Selon le gouverneur régional Alexei Smirnov, une centrale électrique a été incendiée par des débris tombés de drones ukrainiens interceptés.

00:55 La Russie met en place des mesures anti-terroristes dans les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk

La Russie met en place des mesures anti-terroristes dans trois régions frontalières avec l'Ukraine, selon les rapports des médias russes. Selon un rapport de l'agence de presse RIA, ces mesures peuvent inclure le relogement des habitants, les restrictions de circulation dans certaines zones, la sécurité renforcée dans les lieux sensibles et l'écoute de téléphones et d'autres appareils de communication. Les autorités locales et le Comité national anti-terroriste ont rapporté que les réglementations anti-terroristes s'appliquent aux régions de Kursk, Belgorod et Bryansk, selon l'agence de presse.

00:36 Nouripour sur les chefs d'État : La couardise n'amène pas la paix en Ukraine

Le coprésident des Verts, Omid Nouripour, a critiqué les ministres-présidents de Brandebourg, de Thuringe et de Saxe pour leurs récents propos sur la politique ukrainienne. Dietmar Woidke, Bodo Ramelow et Michael Kretschmer "se dérobent à la réalité", a déclaré Nouripour au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ils agissent comme si la paix pouvait être atteinte en se cachant la tête dans le sable. Mais : la couardise n'apporte pas la paix." Woidke affirme avoir de bons contacts avec la Russie et pouvoir médier. Toutefois, "il est étrange que cela lui vienne à l'esprit deux ans et demi après le début de la guerre et quelques semaines seulement avant les élections régionales", a ajouté Nouripour. Ramelow plaide pour un pacte de non-agression avec la Russie. Cependant, un tel pacte a été initié par l'Allemagne il y a 85 ans et a causé de grandes souffrances à d'autres pays européens, ajoute le politique des Verts. Kretschmer, quant à lui, agit "comme s'il ne savait pas que seul Poutine peut mettre rapidement fin à cette guerre". Kretschmer avait appelé à réduire l'aide militaire à l'Ukraine et à promouvoir des initiatives diplomatiques dans le conflit ukrainien.

00:13 : Juillet, le mois le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis octobre 2022

Plus de civils ukrainiens ont péri sous les bombardements russes en juillet qu'au cours de tout autre mois depuis octobre 2022, selon les Nations unies. "Le nombre élevé de victimes en juillet poursuit une tendance alarmante depuis mars 2024", a déclaré la Mission d'observation des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) dans un communiqué.**

23:43 : Travailleurs du bâtiment évacués de la centrale nucléaire de Kursk

En raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les travailleurs sont évacués du site de construction de deux nouveaux réacteurs à la centrale nucléaire de Kursk. Le nombre de travailleurs du bâtiment sera temporairement réduit, a annoncé Atomstroiexport, filiale de la corporation nucléaire d'État russe Rosatom. D'autres spécialistes continueront leur travail comme prévu. La centrale nucléaire de Kursk dans la ville de Kursk a été mentionnée à plusieurs reprises comme cible possible de l'offensive ukrainienne qui a commencé mardi. Cependant, elle se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière. Les avancées les plus lointaines rapportées des troupes ukrainiennes, qui n'ont pas été confirmées, ont atteint environ 30 kilomètres à l'intérieur de la Russie. Après l'annonce de l'offensive ukrainienne, la Garde nationale russe aurait renforcé la protection de la centrale.**

23:11 : L'Ukraine prend le contrôle d'une installation de Gazprom dans la région de Kursk

Selon une vidéo publiée par les médias ukrainiens, des soldats ukrainiens ont pris le contrôle d'une installation de la société gazière Gazprom dans la région russe de Kursk. L'installation dans la ville de Sudzha et la ville elle-même ont été capturées, affirment les soldats ukrainiens dans la vidéo.**

22:33 : La Russie bloque le service de messagerie sécurisée Signal

Dans sa répression des services internet étrangers, la Russie a également bloqué le service de messagerie sécurisée Signal, invoquant des violations présumées de la loi. Signal ne respecte pas les mesures légales jugées nécessaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, a annoncé le régulateur des médias russes, Roskomnadzor, à Moscou. Tout au long de la journée, les plaintes des utilisateurs de Signal en Russie ont afflué, signalant que le service de messagerie était indisponible. Des portails comme Sboj.rf, qui collectent les rapports de panne, ont enregistré environ 2 000 plaintes. Développé aux États-Unis, Signal est apprécié par ses utilisateurs pour son haut niveau de sécurité. Jeudi, les utilisateurs russes ont également signalé des problèmes avec YouTube, les vidéos étant difficiles à télécharger. Les autorités russes n'ont pas officiellement commenté cela. Cependant, elles ont déjà ciblé le service vidéo extrêmement populaire, l'accusant de refuser de supprimer des vidéos extrémistes. La Russie a déjà bloqué de grands réseaux sociaux avec une propriété américaine, comme X et Facebook, qui ne peuvent maintenant être accessibles que via des connexions protégées (VPN). Avant l'invasion de l'Ukraine, Moscou avait préparé une possible coupure d'internet dans le pays. Depuis le début de la guerre en 2022, Roskomnadzor a bloqué des milliers de sites web qui ne plaisent pas à l'appareil de pouvoir russe.**

