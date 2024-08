Une vidéo cachée montre le co-auteur du projet 2025 discutant de son travail secret en préparation pour un deuxième mandat de Trump

Vought, l'un des principaux auteurs du Projet 2025, un plan d'action d'extrême droite pour un deuxième mandat de Trump, s'attendait à ce que cette réunion aide sa think tank à obtenir une importante contribution. Pendant presque deux heures, il a discuté ouvertement de son travail en coulisses pour préparer des politiques pour l'ancien président Donald Trump, de ses vues étendues sur le pouvoir présidentiel, de ses plans pour restreindre la pornographie et l'immigration, et de ses plaintes selon lesquelles le GOP était trop concentré sur la "liberté religieuse" plutôt que sur le "nationalisme chrétien".

Mais les hommes à qui Vought s'adressait travaillaient en réalité pour une organisation de journalisme britannique à but non lucratif et enregistraient secrètement leur conversation.

Le Centre for Climate Reporting, l'organisation à but non lucratif, a publié une vidéo de la réunion jeudi - offrant un aperçu de la pensée de l'un des principaux cerveaux du mouvement MAGA, qui a été pressenti pour devenir chef de cabinet de la Maison Blanche.

Trump a publiquement rejeté le Projet 2025, tandis que la campagne de la vice-présidente Kamala Harris a cherché à le lier à certaines des propositions les plus extrêmes du plan. Mais en privé, Vought a déclaré que ces désaveux n'étaient que de la "politique de niveau universitaire".

Vought a déclaré que son groupe, le Center for Renewing America, rédigeait secrètement des centaines d'ordonnances exécutives, réglementations et mémorandums qui établiraient les bases pour une action rapide sur les plans de Trump s'il était réélu, décrivant son travail comme la création d'agences "fantômes". Il a affirmé que Trump avait "bénis" son organisation et qu'il était "très favorable" à leur travail.

"80 % de mon temps est consacré à travailler sur les plans de ce qui est nécessaire pour prendre le contrôle de ces bureaucraties", a déclaré Vought. "Et nous travaillons sans relâche là-dessus, que ce soit en détruisant l'idée d'indépendance de ces agences... ou en réfléchissant à la manière dont la déportation se déroulerait."

En discutant du plan de Trump pour réaliser la plus grande deportation de l'histoire des États-Unis - que l'ancien président a appelée publiquement - Vought a déclaré que l'expulsion de millions d'immigrants sans papiers pourrait "sauver le pays".

Une fois les deportations lancées, "vous allez vraiment gagner un débat en cours de route sur ce à quoi cela ressemblera", a déclaré Vought. "Et cela va nous permettre de nous éloigner du multiculturalisme, simplement pour pouvoir défendre la deportation, n'est-ce pas ?"

La vidéo est le dernier exemple de enregistrements secrets exposant les commentaires privés de personnalités politiques. Les tactiques utilisées par le Centre - qui a créé de faux sites Web et un faux profil LinkedIn pour tromper Vought - sont généralement rejetées par les principaux organes de presse américains.

Mais l'utilisation de caméras cachées et de pratiques de reporting trompeuses est plus courante au Royaume-Uni, où le Centre est basé, et elle est également en augmentation aux marges des médias américains. Le groupe conservateur Project Veritas a longtemps mené des opérations d'infiltration et publié des vidéos éditées de manière sélective, et plus tôt cette année, une activiste libérale a publié des enregistrements audio de conversations qu'elle a eues avec le juge de la Cour suprême Samuel Alito et son épouse, ainsi qu'avec le juge en chef John Roberts.

Dans un e-mail, Lawrence Carter, cofondateur et directeur du Centre, a défendu les tactiques de son groupe, affirmant qu'il y avait un intérêt public à révéler les commentaires privés de Vought sur sa relation avec Trump et son travail sur le Projet 2025.

"Nous suivons généralement les directives du régulateur de la presse au Royaume-Uni, qui disent qu'il est justifié si cela sert l'intérêt public et n'est pas Otherwise obtainable", a déclaré Carter. "Nous pesons donc l'attente raisonnable de confidentialité de la personne concernée avec l'intérêt public."

Le Centre a publié des extraits de sa conversation secrètement enregistrée avec Vought en ligne. Il a fourni à CNN ce qu'il a dit être une version intégrale et non éditée de sa vidéo à condition que CNN floute les images montrant les employés du Centre, afin de protéger leur capacité à travailler sous couverture à l'avenir.

Jeudi, un porte-parole de l'organisation à but non lucratif de Vought a minimisé l'importance de la vidéo, affirmant qu'elle ne révélait aucun nouveau commentaire de sa part.

"Il aurait été plus facile de simplement faire une recherche Google pour 'découvrir' ce qui est déjà sur notre site Web et ce qui a été dit dans des milliers d'interviews nationales", a déclaré Rachel Cauley, porte-parole du Center for Renewing America. "Mais merci d'avoir diffusé notre parfaite conversation mettant en évidence que notre travail sur les politiques est totally separate from the Trump campaign, as we have been saying."

Un porte-parole de Trump a refusé de commenter la vidéo, mais sa campagne a souligné qu'il fixait son propre agenda et que le Projet 2025 et d'autres groupes conservateurs extérieurs ne parlaient pas en son nom.

"Le président Trump a dirigé personnellement l'effort pour établir 20 promesses faites aux hommes et aux femmes oubliés de notre nation, ainsi que la plateforme du RNC - ce sont les seules politiques endossées par le président Trump pour un deuxième mandat", a déclaré Danielle Alvarez, conseillère principale de la campagne.

Voight a également servi en tant que directeur de la politique du comité de la Convention nationale républicaine qui a réécrit la plateforme officielle du GOP cette année – un signe de son importance centrale dans les objectifs politiques des républicains.

Le mois dernier, l'équipe de Voight a été approchée par des employés du Centre de rapport sur le climat, qui a publié précédemment des enquêtes sur les négociations climatiques et la politique énergétique de l'Arabie saoudite.

Le Centre a élaboré une fiction élaborée, avec un journaliste et un acteur rémunéré se faisant passer pour le frère et le beau-frère d'un investisseur réclus de Nouveau-Mexique. Le patriarche inexistant avait regardé les apparitions de Voight sur le show "War Room" de Steve Bannon pendant sa convalescence d'une maladie - et voulait faire une contribution à sept chiffres à CRA après avoir précédemment concentré sa philanthropie sur la musique classique, ils ont affirmé.

La réunion a eu lieu le 24 juillet, la semaine après la convention républicaine, à la suite présidentielle de l'hôtel Rosewood à DC, où le Centre avait placé plusieurs caméras et micros cachés, a déclaré Carter. Après que les employés du Centre aient suggéré de commencer la réunion par une prière, ils ont bombardé Voight de questions sur son travail et ses vues, montre la vidéo.

Assis sur un canapé dans la suite de l'hôtel, Voight semblait détendu et à l'aise en discutant d'une large gamme de sujets, de l'histoire du mouvement conservateur à la politique européenne à sa relation avec l'ancien président.

Voight a déclaré qu'il n'était pas décontenancé par les rejets répétés de Trump de tout lien avec le projet 2025, les considérant simplement comme de la politique.

"Je vois ce qu'il fait, c'est juste un très, très conscient de mettre de la distance entre lui et une marque", a déclaré Voight. "C'est intéressant, il n'est même pas en opposition avec une politique particulière."

Environ une semaine après la conversation, le directeur du projet 2025 a démissionné, et les responsables de la campagne de Trump ont déclaré dans un communiqué que "les rapports sur la fin du projet 2025 seraient les bienvenus".

Voight a déclaré qu'il avait personnellement parlé à Trump ces derniers mois et reçu au moins une "mission" personnelle de lui après son départ de la présidence. Il a noté que l'ancien président "a été à notre organisation, il a recueilli des fonds pour notre organisation, il l'a bénie... il est très soutien de ce que nous faisons".

Ce n'était pas simplement de la fanfaronnade pour essayer d'obtenir un gros chèque, selon d'autres dans le mouvement MAGA. Trump et Voight se sont parlé à plusieurs reprises depuis leur départ, et l'ancien président a adopté certaines des idées de Voight, ont déclaré deux sources familières de leur relation à CNN.

À l'intérieur de la "deuxième phase" du projet 2025

En préparation du retour potentiel de Trump à la Maison Blanche, Voight a déclaré lors de la réunion que son équipe de stagiaires travaillait à élaborer des règlements et des décrets exécutifs qui transformeraient les discours de campagne de Trump en politique gouvernementale.

"Nous avons environ 350 différents documents qui sont des règlements et choses du genre qui sont, nous prévoyons pour la prochaine administration", a-t-il déclaré.

Par exemple, "vous pouvez dire, 'D'accord, d'accord, DHS, nous voulons avoir la plus grande expulsion'", a déclaré Voight. "Quels sont vos mémos réels que le secrétaire envoie pour le faire? Il y a un décret exécutif, des règlements, des mémos du secrétaire. Ce sont les types de choses qui doivent être pensées à l'avance pour ne pas être en train de courir plus tard."

Ces plans ne seront pas rendus publics, a déclaré Voight, mais seront "très, très proches".

Un journaliste du Centre de rapport sur le climat, sous le déguisement du faux donateur, a également enregistré secrètement une conversation séparée avec un des aides de Voight, qui est entré dans plus de détails sur le processus. Micah Meadowcroft, le directeur de la recherche pour CRA, a déclaré que les projets que le groupe préparait seraient fournis à une administration Trump entrante d'une manière qui protégerait contre toute divulgation publique.

"C'est une grande pile de papier qui sera distribuée pendant la période de transition", a déclaré Meadowcroft dans la vidéo - tout en notant "vous ne les envoyez pas à leurs adresses e-mail de travail", afin d'éviter la divulgation en vertu de la loi sur la liberté de l'information.

Il a décrit le travail de Voight préparant des décrets exécutifs et des livrets de politiques comme la "deuxième phase" du projet 2025.

Le travail de rédaction des politiques se déroule des mois avant l'élection en partie parce que "le président Trump voudra littéralement passer zéro temps à penser ou à contempler à quoi ressemblera une transition", a déclaré Voight. "Ce n'est pas comme ça qu'il pense".

Le principe directeur de Voight, a-t-il déclaré, était simple : que ferait Donald ?

Partout ailleurs dans la conversation, Vought a exposé des vues sur la religion et la race qui semblent plus extrêmes que celles que Trump a articulées publiquement – y compris une critique de la droite pour ce qu'il a décrit comme un excès de concentration sur la liberté religieuse.

Dans le mouvement conservateur, “nous avons été trop concentrés sur la liberté religieuse, que nous soutenons tous, mais nous avons manqué de l'aptitude à argumenter que nous sommes une nation chrétienne”, a soutenu Vought – une idée qu'il a également dévoilée publiquement. “Nos lois sont construites sur la vision du monde et le système de valeurs judéo-chrétien.”

Il a déclaré que les conservateurs devraient pousser pour avoir des débats sur la question de savoir s'il faut autoriser la construction de mosquées dans les centres-villes américains, et si les immigrants chrétiens doivent être prioritaires par rapport à ceux d'autres confessions – des idées qui sont contraires aux protections du premier amendement.

“I want to make sure that we can say we are a Christian nation”, a ajouté Vought plus tard. “Et ma position est principalement que je serais probablement pour le christianisme national. C'est assez proche du nationalisme chrétien car je crois également au nationalisme.”

Vought a soutenu qu'il était important de poursuivre certains des objectifs politiques culturellement conservateurs énumérés dans le plan de projet 2025 – y compris les restrictions sur l'avortement et l'interdiction de la pornographie – tout en tenant compte des réalités politiques.

Au lieu d'une loi nouvelle impopulaire interdisant toute la pornographie, par exemple, Vought a déclaré que son groupe proposerait “de le faire par la porte de derrière” en rendant les sites de pornographie légalement responsables si des mineurs les utilisent. Cela pourrait conduire les entreprises de pornographie à cesser de faire des affaires dans les États ayant ce type de lois, a-t-il suggéré.

Et en discutant des protestations et des émeutes aux États-Unis à la suite du meurtre de George Floyd en 2020, Vought a déclaré que le président avait la capacité d'utiliser l'armée pour rétablir l'ordre. Il a soutenu que le commandant en chef n'était pas limité par l'acte de Posse Comitatus, une loi vieille de près de 150 ans qui empêche les troupes fédérales de mener des opérations de maintien de l'ordre civil, sauf lorsqu'elles sont autorisées par la loi.

“Le Président a, vous savez, la capacité à la fois le long de la frontière et ailleurs de maintenir l'ordre et la loi avec l'armée”, a déclaré Vought. “Et c'est quelque chose qui, vous savez, va être important pour lui de se rappeler et pour ses avocats de l'affirmer.”

Trump voulait déployer des milliers de soldats actifs dans les rues des grandes villes pour calmer les manifestants en 2020, mais les responsables de la défense ont résisté, a déclaré un responsable

