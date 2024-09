- Une victoire impressionnante pour Fantastic Moon au 154e Grand Prix de Bade

L'an dernier, champion du Derby et étalon allemand adoré, Fantastic Moon, a remporté le 154e Grand Prix de Baden sur l'hippodrome d'Iffezheim. Monté par son jockey aguerri René Piechulek, il a remporté l'événement de €300,000 lors de la dernière journée de la semaine des courses. Après avoir parcouru 2400 mètres, Fantastic Moon a dépassé le concurrent anglais Dubai Honour (Tom Marquand) pour prendre la deuxième place, avec Narrativo sous Bauyrzhan Murzabayev complétant le podium.

Le titre a été remporté par l'entraîneur Sarah Steinberg, partenaire de Piechulek, à Munich pour le collectif de propriétéprominent connu sous le nom de Liberty Racing. Il s'agit de la deuxième victoire commune de Steinberg et Piechulek dans le Grand Prix de Baden, après avoir réussi avec Mendocino en 2022, ainsi que la troisième victoire individuelle de Piechulek. Avec un sourire, le jockey a déclaré: "C'est immense ! Il a économisé de l'énergie pendant la course et a ensuite montré sa remarquable pointe de vitesse. C'est incroyable quand un cheval maintient sa performance sur une longue période et ne se détériore pas."

Cette victoire a marqué la septième victoire en carrière de Fantastic Moon sur ses 13 courses, portant ses gains en carrière à un impressionnant €860,700.

Fantastic Moon a de nouveau fait preuve de son impressionnant galop pendant la course, maintenant son rythme et surpassant ses concurrents. Après la course, René Piechulek a décrit le galop de Fantastic Moon comme remarquablement énergique, économisant de l'énergie pendant la course et montrant une pointe de vitesse vers la ligne d'arrivée.

