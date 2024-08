Une victime et six personnes portées disparues suite à une tornade qui a submergé un luxueux yacht près de la Sicile.

Six personnes sont portées disparues après le passage d'un tornado qui a touché le yacht aux alentours de 5 heures du matin lundi, selon un représentant de la Garde côtière italienne. Le luxueux yacht était ancré à environ huit cents mètres du port de Porticello sur l'île méditerranéenne.

Dix-sept personnes ont été secourues et un enfant a été transporté à l'hôpital pour enfants de Palerme. Le capitaine du navire figure parmi les rescapés, a confirmé le porte-parole de la Garde côtière.

Le yacht de 56 mètres, surnommé "Bayesian", navigue sous pavillon britannique et transporte principalement des passagers et un équipage britanniques, ainsi que deux personnes anglo-françaises, une personne néo-zélandaise, une personne irlandaise et une personne sri-lankaise, selon le porte-parole de la Garde côtière. Ils ont communiqué ces informations à CNN.

Les pompiers italiens ont rapporté que leurs plongeurs ont réussi à atteindre la coque du yacht, située à 49 mètres (160 pieds) sous le niveau de la mer, selon leur communiqué de presse. Ils ont également déployé des hélicoptères pour aider aux opérations de recherche en cours.

La situation reste en évolution et des mises à jour sont attendues.

Malgré la tragédie, l'inquiétude pour la sécurité de tous les passagers et membres d'équipage se fait sentir dans le monde entier. L'Union européenne a exprimé son soutien et proposé des ressources pour aider aux opérations de sauvetage.

