Une version peu connue de Mickey Mouse a précédé "Steamboat Willie" - et elle n'était pas très sympathique.

À partir de 1928, l'espiègle Walt Disney a joué dans des courts métrages qui passaient avant les attractions principales dans les cinémas des États-Unis. Il séduisait les spectateurs avec ses pitreries en noir et blanc et ses cris aigus, le tout soutenu par une nouvelle technologie sonore innovante.

Le film le plus connu de Mickey Mouse à cette époque est "Steamboat Willie", un court métrage de sept minutes qui est sorti dans les salles en novembre de la même année et qui a donné le coup d'envoi à sa renommée internationale. Mais ce n'était pas le premier film de Mickey. Il est apparu pour la première fois dans "PlaneCrazy", un court métrage muet qui a été projeté quelques mois avant "Steamboat Willie" et qui présente Mickey sous un jour peu flatteur.

Protégée par des droits d'auteur en 1928, la version muette de "Plane Crazy" rejoint "Steamboat Willie" en entrant dans le domaine public cette année, ce qui signifie que les gens peuvent les partager, les copier ou les utiliser sans autorisation.

Contrairement à "Steamboat Willie", les fans ne trouveront pas "Plane Crazy" sur Disney+ ou dans les annales de l'histoire de Disney. Voici ce qu'il faut savoir sur le tout premier court métrage de Mickey Mouse et pourquoi vous ne le connaissez probablement pas.

Plane Crazy" n'a pas connu un succès immédiat

Dans "Plane Crazy", Mickey entreprend de piloter un avion biplace pour tenter d'imiter Charles Lindbergh, qui a effectué son vol historique de New York à Paris en 1927. Minnie prend le siège passager et, après quelques mésaventures frénétiques et la traite par inadvertance de la vache Clarabelle, le couple réussit à décoller.

C'est alors que les choses commencent à devenir un peu bizarres. Après que Minnie a repoussé ses avances, Mickey fait faire à l'avion des loopings casse-cou pour l'effrayer. Lorsqu'elle tremble de peur, il se moque d'elle et l'entraîne dans un baiser non désiré.

Lassée des pitreries de son soupirant, Minnie finit par sauter de l'avion et sauter en parachute à l'aide de ses culottes bouffantes. L'atterrissage de Mickey est beaucoup moins gracieux, et il est rejeté par Minnie après s'être moqué de ses sous-vêtements gonflés.

"Plane Crazy" et un autre court métrage, "The Gallopin' Gaucho", n'ont pas connu un succès immédiat en tant que films muets. Ce n'est que lorsque Disney et son collaborateur Ub Iwerks ont synchronisé leur animation avec le son dans "Steamboat Willie" que le public a appris à aimer la souris de dessin animé.

Pour tirer parti du succès de "Steamboat Willie", des versions sonores de "Plane Crazy" et "The Gallopin' Gaucho" sont sorties au cinéma en 1929. (La version sonore de "Plane Crazy" ne tombera dans le domaine public qu'en 2025.

Le premier Mickey Mouse était plus méchant qu'il ne l'est aujourd'hui

Les premiers dessins animés de Mickey le dépeignaient comme plus hérissé et plus colérique que la mascotte bon enfant de Disney que les fans connaissent aujourd'hui. Il se comportait comme un goujat envers sa bien-aimée Minnie, lui retournant l'estomac avec des loopings et lui volant des baisers. Ce Mickey-là fulminait, se battait et échouait régulièrement, ce qui faisait partie de son attrait initial.

"Mickey n'était pas parfait, mais il trouvait toujours un moyen ingénieux de se sortir d'une situation", explique Eric Goldberg, animateur en chef, dans le documentaire Disney+ "Mickey : L'histoire d'une souris".

Une fois que Mickey est devenu aimé des enfants au cinéma, il était temps, selon les termes de l'historien de l'animation David Gerstein, de "faire le ménage".

"Il ne peut pas se comporter d'une manière qui serait considérée comme un 'mauvais comportement'", déclare Gerstein dans le documentaire de Disney+. Au milieu des années 1930, Mickey est devenu un hétéroclite aseptisé et l'est resté depuis.

Les spectateurs d'aujourd'hui ont exprimé leur inquiétude face à un Mickey plus vieux et plus grossier. Un utilisateur de Letterboxd nommé Rian a noté que la version "Plane Crazy" de la souris était "un peu un rat de gouttière", manipulant Minnie et arrachant cruellement la queue d'une dinde pour l'utiliser dans son avion.

Mickey a remplacé un personnage antérieur

Mickey Mouse est la deuxième créature anthropomorphe de dessin animé de Walt Disney, mais la première dont l'innovateur est véritablement propriétaire.

La souris aurait été imaginée par Walt Disney en 1928, après qu'Universal Pictures eut récupéré la propriété d'Oswald le lapin chanceux, un personnage animé de Charlie Chaplin que Disney et Iwerks avaient créé à la fin des années 1920. Disney voulait continuer à créer des courts métrages d'animation, mais sans Oswald, il avait besoin d'une nouvelle star aux grandes oreilles.

Ce que signifie l'entrée de Mickey dans le domaine public

Maintenant que deux des premiers courts métrages de Mickey Mouse sont tombés dans le domaine public, des personnes et des entités autres que les détenteurs des droits d'auteur originaux peuvent les manipuler ou s'en inspirer. En fait, les droits d'auteur ont expiré et les œuvres appartiennent désormais au public.

À titre d'exemple, citons les histoires originales de Winnie l'ourson de l'auteur A.A. Milne, qui sont tombées dans le domaine public en 2022. Alors que les versions animées de Disney de l'ourson et de ses voisins de la forêt des Cent-Acres restent protégées par des droits d'auteur, les droits d'auteur des histoires de l'ourson de Milne ont expiré. En 2023, le réalisateur britannique Rhys Frake-Waterfield a donc réalisé un film d'horreur indépendant sur un Ourson et un Porcinet meurtriers qui cherchent à se venger de Christopher Robin.

En revanche, les créateurs ne peuvent pas utiliser les versions actuelles de Mickey et Minnie dans un projet sans la participation et l'autorisation de la Walt Disney Company. Seules les premières versions en noir et blanc des souris préférées de Disney sont entrées dans le domaine public.

"Les versions plus modernes de Mickey ne seront pas affectées par l'expiration des droits d'auteur de Steamboat Willie, et Mickey continuera à jouer un rôle de premier plan en tant qu'ambassadeur mondial de la Walt Disney Company dans nos contes, nos parcs d'attractions et nos marchandises", a déclaré un porte-parole de Disney à CNN Business.

CNN a contacté Disney pour obtenir des commentaires sur ses projets concernant "Plane Crazy" et "Steamboat Willie".

En attendant, de nombreux fans ont déjà trouvé des moyens astucieux d'incorporer le capitaine Mickey dans des dessins animés, des mèmes et d'autres scénarios originaux - et décidément pas du tout à la manière de Disney.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com