- Une vague d'infections fongiques cutanées: les salons de coiffure sont-ils des boucs émissaires?

Des rumeurs circulent depuis des semaines. Le champignon de la peau Trichophyton tonsurans se propage et peut entraîner des abcès désagréables et une perte de cheveux permanente. Les salons de coiffure sont supposés être les principaux responsables de cette vague d'infections, où des lames de rasoir contaminées sont censées transmettre des spores fongiques d'un client à l'autre. On suppose qu'il n'y a pas assez de désinfection, que le contact avec les clients est trop élevé et que le personnel n'est pas suffisamment formé.

Des appels ont été formulés pour que les autorités sanitaires surveillent l'hygiène des infections. Cependant, il n'y a ni documentation officielle du nombre d'infections ni preuve à cent pour cent que les infections se sont produites dans les salons de coiffure. Les salons de coiffure sont-ils les boucs émissaires ici, ou les attributions de responsabilité ont-elles réellement une justification ? Le Prof. Dr. Hans-Jürgen Tietz sait tout sur les champignons de la peau. Il dirige la mycoclinic, un institut pour les maladies fongiques, à Berlin. Il parle de "panique terrifiant" en rapport avec le rapport sur Trichophyton tonsurans. Il a répondu aux questions les plus importantes sur le sujet pour le Stern.

Le champignon de la peau Trichophyton tonsurans est-il un nouveau problème ?

Non.

Trichophyton tonsurans n'est pas nouveau. Le champignon filamenteux se propage en Allemagne depuis les années 1990. Il a été introduit autrefois comme souvenir par des lutteurs qui l'ont ramené de voyages de compétition aux États-Unis, d'où le nom de "teigne" ou "champignon de la lutte", explique le Prof. Dr. Hans-Jürgen Tietz au Stern. "Dans la lutte allemande, Trichophyton tonsurans est toujours un problème non résolu. On pourrait dire que toute la Bundesliga est infectée", déclare l'expert en mycologie.

Il se propage là-bas par un contact cutané très intense ou un sol contaminé. Cependant, des experts comme Tietz ont récemment observé une augmentation de personnes atteintes qui ne sont pas des lutteurs. Les salons de coiffure sont mis en avant. Mais la lutte n'est pas la seule source. Le champignon entre également sur la tête des enfants d'Afrique. De plus, il y a des indices selon lesquels le champignon est répandu dans la population turque. Cependant, il n'y a pas non plus de chiffres exacts pour cela, dit Tietz.

Est-il facile de se contaminer ?

Non.

Trichophyton tonsurans est anthropophile, ce qui signifie qu'il est transmis de personne à personne. "Le champignon est contagieux, mais pas très contagieux", précise le Prof. Tietz. Comparé à cela, il est peu probable de se contaminer par un contact cutané normal avec Trichophyton tonsurans, selon le Prof. Tietz. C'est différent avec un autre champignon de la peau, le champignon du chat. "Même un contact cutané léger en caressant un chat à Majorque peut entraîner une infection. Le champignon du chat est très contagieux", dit l'expert.

Le spécialiste de microbiologie et de dermatologie suppose qu'une blessure cutanée, en quelque sorte comme une porte d'entrée, est indispensable pour une infection. Cela inclut même de petites égratignures ou coupures qui peuvent également se produire dans un salon de coiffure ou un salon de beauté. Si les dispositifs utilisés ne sont pas nettoyés suffisamment, il est possible que la transmission de spores fongiques se produise via les lames de rasoir.

Combien de personnes infectées sommes-nous en train de parler actuellement ?

Nous ne savons pas.

Depuis 2001, les infections fongiques n'ont plus besoin d'être signalées aux autorités sanitaires. "Et s'il n'y a pas d'obligation de signalement, il n'y a pas de chiffres - ni pour les pieds d'athlète, les infections à levures vaginales ou Trichophyton tonsurans", dit le mycologue Tietz. Les chiffres ne peuvent être estimés qu'à partir de 2001. Tietz lui-même observe l'augmentation des infections depuis trois à quatre ans. Il n'est pas le seul. Presque tous les dermatologues avec lesquels il échange rapportent des cas.

"En Allemagne, il y a environ 4 000 dermatologues. Si chacun en a deux à trois, nous avons environ 10 000 cas. Et c'est une estimation basse", dit-il. L'hôpital universitaire d'Erlangen signale maintenant des cas de Trichophyton tonsurans à l'autorité sanitaire compétente. Le médecin-chef du service de dermatologie là-bas, le Dr. Petra Wörl, parle d'une augmentation de dix fois du nombre de cas dans un entretien avec l'"ApothekenUmschau". Le dermatologue Martin Schaller de l'hôpital universitaire de Tübingen a déclaré au "Spiegel" que le champignon de la peau est maintenant trouvé trois à cinq fois plus souvent là-bas qu'il y a cinq ans. Il parle d'une "épidémie européenne".

Une infection par le champignon de la peau Trichophyton tonsurans doit-elle être traitée ?

Oui.

Le pathogène entre naturellement dans la peau ou est introduit dans la peau, par exemple par un rasoir ou un peigne. Après environ dix jours, des taches circulaires, appelées "teigne", apparaissent sur la peau, qui démangent. Bien que les symptômes soient souvent confondus avec une cause bactérienne, ils sont un signe de champignon de la peau, explique Tietz. "Si les symptômes sont ignorés, ils peuvent évoluer vers la prochaine étape où le champignon entre dans le follicule pileux et infecte le follicule pileux."

En conséquence, les cheveux tombent, laissant une zone chauve circulaire. Si le champignon n'est pas traité, ces zones peuvent rester chauves de manière permanente. Il peut également se produire que le champignon se propage et finisse par rendre la tête entirely chauve ou d'autres parties du corps sont atteintes. Le Prof. Tietz recommande donc un diagnostic précoce.

Parce que, selon l'expert : "La bonne nouvelle, c'est que le champignon peut être traité très efficacement avec des comprimés, par exemple. Ensuite, la perte de cheveux ne persiste pas." Une thérapie approfondie interrompt immédiatement la chaîne d'infection, de sorte qu'il n'y a pas de transmission du pathogène - à l'environnement ou à d'autres personnes. La thérapie peut prendre plusieurs semaines, mais dans la plupart des cas, les personnes atteintes ne sont plus contagieuses après environ une semaine. Le problème : de nombreux patients ne consultent un médecin que plusieurs semaines ou même plusieurs mois après l'infection.

Il y a également eu des cas où des abcès sont apparus sur la tête. De telles inflammations n'étaient pas un symptôme du champignon auparavant. Le spécialiste en microbiologie suppose donc que le champignon de la peau s'est transformé, qu'il pourrait maintenant être une nouvelle variante plus désagréable de Trichophyton tonsurans.

Le champignon peut-il également affecter les organes internes ?

Non.

Le champignon provoque principalement des inflammations sur le cuir chevelu, mais peut également affecter le corps entier. Dans ce cas, on parle de Tinea capitis. Comme le champignon, comme tous les champignons de la peau, se nourrit de kératine, et que celle-ci n'est pas présente à l'intérieur du corps, il ne peut pas affecter l'ensemble du système.

Selon le Prof. Tietz, plusieurs facteurs combinés facilitent une infection par le champignon dans les salons de coiffure : d'une part, ce sont des lieux de rassemblement social qui sont généralement très fréquentés. Plus il y a de clients, plus la probabilité est élevée qu'un d'entre eux soit une source d'infection. D'autre part, les instruments peuvent être contaminés en travaillant sur un client atteint de champignon de la peau. De plus, le rasage fin peut entraîner des blessures qui facilitent à leur tour une infection.

Déterminer où une infection s'est produite est difficile. Cependant, le Prof. Tietz ne croit pas que ce soit une coïncidence que de nombreux personnes infectéescurrently ont le champignon derrière l'oreille. "Cela n'est toujours pas une preuve à cent pour cent que l'infection s'est produite dans un salon de coiffure, mais c'est probable", dit l'expert. Il suspecte : "Le champignon a sauté du matelas au salon de coiffure, ou aux salons de coiffure." Les chercheurs à Duisburg ont déjà découvert en 2020 que le champignon peut être transmis par des dispositifs de coupe de cheveux contaminés.

L'hygiène insuffisante est-elle un facteur dans la propagation de la maladie de la peau ?

Oui.

Pour éviter la propagation des spores fongiques, la désinfection des instruments entre les clients est nécessaire. Dans les salons de coiffure, mais aussi dans les salons de coiffure conventionnels. Cependant, l'expert Tietz doute que cela se produise toujours dans la pratique. Bien que la désinfection fasse au moins théoriquement partie des réglementations allemandes pour les salons de coiffure, contrairement aux salons de coiffure.

Y a-t-il une solution au problème actuel de champignon de la peau ?

C'est un peu oui et non.

La réponse simple : les instruments utilisés doivent être désinfectés après chaque client. Combien cela est faisable dans le travail quotidien et combien il est vérifiable pour le client que la désinfection a été effectuée correctement est incertain. Cependant, les départements de santé pourraient surveiller les magasins en termes d'hygiène de santé. Les clients qui veulent être en sécurité peuvent également prendre une autre mesure. "L'idée est un peu farfelue, mais pratique. C'est comme la 'pilule du lendemain'. Ceux qui sont anxieux mais ne veulent pas manquer l'art de la coupe de cheveux dans le salon de coiffure peuvent se laver les cheveux de manière prophylactique à la maison avec un shampooing antifongique après", dit le Prof. Tietz.

