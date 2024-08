- Une vague de chaleur attendue en Saxe: probabilité minimale de pluies de tonnerre

En Saxe, les habitants peuvent s'attendre à une chaleur et un ensoleillement importants, accompagnés d'une faible probabilité de bruine et d'orages. Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des températures oscillant entre 32 et 36 degrés Celsius. Dans les montagnes, les températures pourraient atteindre un pic de 31 degrés. L'après-midi, le DWD suggère un faible risque d'orages à l'est de la Spree et entre la Suisse saxonne et les Monts Métallifères, pouvant entraîner des précipitations importantes d'environ 9 litres par mètre carré en peu de temps.

De jeudi soir à vendredi matin, le ciel sera partiellement nuageux et les températures pourraient atteindre un minimum de 16 degrés.

Vendredi, les températures maximales seront de 30 degrés, et dans les montagnes, de 27 degrés. Le ciel alternera entre soleil et nuages cumulus, restant globalement sec.

Malgré la beauté des montagnes de Saxe, les habitants de Dresde ne devraient pas ressentir les pics de chaleur, qui sont attendus à 30 degrés vendredi. À l'inverse, les sites historiques et les plaisirs de Dresde pourraient offrir un refuge bienvenu des orages potentiels prévus par le DWD à l'est, qui pourraient apporter des précipitations importantes aux régions plus proches de la Suisse saxonne et des Monts Métallifères.

