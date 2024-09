Une usine locale de véhicules électriques, renforcée par la législation climatique de Biden, suscite l'optimisme dans le nord-est de l'Ohio, bien qu'elle ne réveille pas sa base politique démocrate.

Des années de promesses creuses ont finalement abouti à la mise en place de 2200 travailleurs à l'usine de batteries pour véhicules électriques Ultium Cells, présentée comme un pionnier de la technologie verte avancée et de la production.

Dans l'ombre de l'imposant site abandonné de General Motors à Lordstown, qui a fermé ses portes en 2019, laissant des personnes comme George Goranitis sans emploi et sans domicile, c'est là que réside l'espoir dans la décrépitude.

Goranitis, un ancien employé, a déclaré : "Toutes les aciéries ferment, les abattoirs ferment - la dernière chose qui restait pour les bons emplois était General Motors Lordstown."

La perte de Lordstown en tant que dernier pilier de la puissance manufacturière a profondément affecté la capacité des habitants à faire face.

Goranitis se souvient nostalgiquement : "Certains membres n'ont pas pu gérer certaines nouvelles et, en raison de leur situation à l'époque, ils ont mis fin à leurs jours. Des divorces ont eu lieu à cause de ça, détruisant des familles."

La fermeture de l'usine GM de Lordstown dans la vallée de Mahoning, dans le nord-est de l'Ohio, n'a rien de nouveau.

De même que l'histoire de l'ancien président Donald Trump qui a exploité les peurs existentielles de la communauté avec ses promesses impressionnantes de restaurer la stature manufacturière de Joe Public.

Dans le bastion démocrate du comté de Trumbull, envahi par les travailleurs syndiqués, le président Barack Obama a battu le candidat républicain Mitt Romney avec une marge de 23 points en 2012.

Quatre ans plus tard, Trump a renversé la tradition du comté, devenant ainsi le premier républicain à le faire en plus de quatre décennies, ce qui a marqué une forte poussée parmi les travailleurs blancs de la classe ouvrière du cœur de l'industrie manufacturière du Midwest.

Trump a remporté le comté de Trumbull avec une marge encore plus impressionnante en 2020, aidant l'Ohio à basculer définitivement vers les territoires républicains.

Trump a de nouveau obtenu l'investiture du GOP et s'engage à relancer la manufacturing du Midwest.

Il a déclaré lors d'une réunion dans le Michigan ce mois-ci : "Nous allons apporter des milliers d'usines automobiles dans notre pays. Vous serez tout aussi influents, voire plus, que vous l'étiez il y a 50 ans."

Le discours de Trump révèle une compréhension aiguë de l'influence des électeurs syndiqués - en particulier les travailleurs de l'automobile - sur la reconquête de la présidence dans les États clés qui forment généralement un bastion politique comme le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie.

Il met également en évidence l'importance de l'histoire de Lordstown - et de son nouveau site de production de batteries pour véhicules électriques - dans le paysage politique actuel.

Actuellement, Lordstown incarne l'intersection tordue des promesses non tenues, des aspirations et des pièges de la transformation économique, et de la turbulence croissante au sein des syndicats à travers le pays qui ont connu des victoires significatives tout en voyant une érosion notable de leur soutien traditionnel au parti démocrate.

"Notre usine, honnêtement, est une usine Trump," a résumé Goranitis, un organisateur syndical à l'usine Ultium, en parlant de ses collègues travailleurs syndiqués à Warren, dans l'Ohio.

L'assurance de Trump en 2017

Lorsque Trump est venu à Youngstown voisine pendant sa première année en tant que président, l'usine GM de Lordstown était confrontée à des difficultés croissantes. Les déclarations spectaculaires de Trump ont résonné dans la communauté.

"Ne partez pas," a-t-il exhorté, garantissant le retour de l'emploi dans la région, "Ne vendez pas votre maison."

De nombreux employés de l'usine ont apparemment pris les paroles de Trump au pied de la lettre, selon David Green, qui a été le président local de l'UAW pendant le mandat de Trump.

Dix-sept mois plus tard, GM a annoncé la fermeture temporaire de l'usine. Les travailleurs intéressés par la conservation de leurs pensions devaient se rendre dans d'autres installations GM. Des maisons ont été vendues. Des familles ont déménagé. Certains ont fait la navette chaque semaine vers les nouveaux sites, laissant leur famille derrière eux.

Trump a exprimé sa frustration contre la direction de GM sur Twitter et a plaidé pour un autre arrangement pour rouvrir l'usine.

Pourtant, Green a déclaré que ses appels à la Maison Blanche sont restés sans réponse - jusqu'à ce qu'il parle sur Fox News.

Trump a remarqué.

Peu après, Trump a tweeté directement à Green : "Le président démocrate UAW Local 1112 David Green devrait se mettre au travail et produire. G.M. a fait défaut à notre pays, mais d'autres excellentes entreprises automobiles se déplacent aux États-Unis en grand nombre. Je veux une action rapide sur Lordstown. Arrêtez de vous plaindre et faites-le."

C'était un moment électrisant pour Green, dont le père avait travaillé à l'usine GM de Lordstown et qui y avait travaillé jusqu'à la fermeture de l'usine.

"Je l'ai ignoré parce que ma mère m'a dit : 'Ne lui donnez pas de crédibilité, et ça n'ira nulle part,' a admis Green. "La réalité est que ma fille avait été harcelée à cause de ça. Et je ne l'ai su que quelques années plus tard quand elle m'en a parlé. Elle était en terminale, et les enfants lui en voulaient et la harcelaient."

Trump a généreusement présenté Lordstown Motors comme le salut tant attendu qu'il avait aidé à apporter.

Il a envoyé le vice-président Mike Pence pour visiter l'usine en 2020, accompagné de caméras.

Avant les élections de l'automne 2020, Trump a organisé un événement promotionnel élaboré sur la pelouse sud de la Maison Blanche, entouré de prototypes de ce que l'entreprise se vantait d'être le premier pickup truck commercial entièrement électrique.

"La région était en ruine quand General Motors est parti, mais nous avons travaillé ensemble et conclu l'affaire sur l'usine," a déclaré Trump alors qu'il se tenait à côté du PDG de l'entreprise.

Finalement, l'entreprise a faisit faillite trois ans plus tard.

L'homme qui se tenait à côté de Trump a finalement convenu de régler avec les régulateurs fédéraux des accusations de tromperie des investisseurs concernant la demande pour le premier pickup truck commercial électrique lancé par son entreprise. Il a nié toute mauvaise conduite.

Le moment de la pose de la première pierre d'Ultium

Considérant les dernières années, il est compréhensible que le scepticisme ait prévalu dans la communauté lorsque la nouvelle collaboration entre GM et la Corée du Sud LG a commencé à construire leur usine de production de batteries pour véhicules électriques planifiée, inaugurée en 2022.

Cet été-là, Josh Ayers a ouvert sur le moment où il a vraiment cru en son potentiel.

Probablement dès qu'ils ont réellement commencé à creuser. Enfin, honnêtement, Ayers a dit. Lorsque Ayers a quitté son rôle chez GM et sa ville natale, il n'imaginait pas y revenir un jour.

"Cela offre une nouvelle opportunité pour ceux de la Vallée," a dit Ayers en énumérant les raisons qui tiennent à cœur à sa communauté, allant des liens étroits aux établissements de restauration locaux chéris tels que Wedgewood Pizza et la Hot Dog Shoppe.

Se tenir dans une usine high-tech comme Ultium était déjà captivant en soi. Partager l'espace avec Kareem Maine, le directeur de l'usine qui avait été son adversaire pendant les négociations contractuelles pendant des mois, était extraordinaire.

L'approbation de leur accord en juin a marqué un tournant dans une usine qui a essentiellement ouvert la voie à l'expansion de l'industrie.

"Il est facile de se laisser absorber par le travail quotidien et d'oublier, mais il faut s'arrêter et se dire : 'Waouh, on a accompli beaucoup en peu de temps,'" a dit Maine.

Ces réalisations ont suscité l'intérêt de l'actuel occupant de la Maison Blanche, qui a félicité Ayers et son équipe peu après l'accord.

"Il y a cinq ans, l'administration précédente a trompé les travailleurs de Lordstown – puis a ignoré la communauté alors qu'elle subissait des pertes d'emploi et des difficultés économiques," a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. "Aujourd'hui, Lordstown est une histoire de renaissance, et cela ne s'est pas produit par hasard."

L'usine Ultium a commencé la production deux semaines seulement après que Biden a signé la loi sur les investissements énergétiques propres.

Réussites époustouflantes

L'administration Biden a utilisé ses importantes victoires législatives pour soutenir Ultium en fournissant des milliards de dollars en subventions et en aide financière.

Biden et la vice-présidente Kamala Harris restent fermement en faveur des syndicats, Biden citant souvent sa conviction d'être le "plus pro-syndicat président de l'histoire".

"I agree with that," Green said.

While UAW leaders, both national and local, frequently urged Biden and Harris to take a stronger stance on behalf of the union throughout the negotiations, their influence on the final outcome resulted in zealous national endorsements.

And the results are tangible, strengthening UAW President Shawn Fain's strike strategy that resulted in a groundbreaking agreement with the Big Three automakers.

However, it was Ultium's inclusion in that agreement – initially considered an unlikely scenario in the negotiations – that initiated significant change in Northeast Ohio.

Overall, wages for the plant's employees increased significantly over the agreement's duration.

Safety standards, serving as a benchmark in future agreements, were agreed upon.

Most importantly, Lordstown employees forced to relocate in 2019 were granted a clear path home.

"I cried numerous times during these conversations with my former colleagues in Lordstown," Goranitis, who started at GM straight out of high school and spearheaded union efforts at the new plant, shared. "They never believed it was possible."

Fain was invited to speak at the Democratic National Convention in Chicago, elevating the Lordstown story.

The UAW endorsed Harris and disseminated videos showcasing her support for unions and her experience on the picket line as a senator and presidential contender in 2019.

However, this consistent track record of achievements has not significantly impacted rank-and-file workers on the ground.

"Many members I speak with remember how prosperous our economy and thriving businesses were during Trump's tenure," Goranitis said.

Goranitis, now in a leadership role after his efforts over the past few years, is confronting the complexities that UAW leaders are dealing with in the months leading up to the elections.

He will not instruct his members on how to vote, but he is attempting to elucidate his perception that Harris and Democrats have been more advantageous for his members. The outcomes here are, at least initially, evident.

And yet.

"It's a challenging time now, isn't it? Because, you know, unions have traditionally backed Democrats," Goranitis said. "Always have. And it appears as if it's beginning to shift."

The Lordstown story and the new Ultium Cells electric vehicle battery plant, a symbol of advanced green technology and production, have become significant factors in the ongoing political landscape.

Politicians, including former President Donald Trump, have recognized the potential influence of auto workers in crucial states like Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania, and have made promises to revive the manufacturing sector.

