Une usine de fabrication de puces basée à Dresde obtient une aide financière substantielle.

À partir de 2027, l'usine TSMC de Dresde est attendue pour produire des microprocesseurs pour le secteur automobile. Ce projet, d'une valeur supérieure à dix milliards d'euros, verra la moitié des fonds provenant de sources allemandes. La Commission européenne donne son feu vert juste avant la cérémonie de pose de la première pierre.

La Commission européenne approuve l'allocation allemande de cinq milliards d'euros pour la construction de l'usine de semi-conducteurs à Dresde. Ce projet renforcera la sécurité, la résilience et la souveraineté numérique de la technologie des semi-conducteurs en Europe, selon le communiqué de la Commission. Il stimulera également la transformation numérique et verte.

TSMC opère à Dresde dans un partenariat nommé ESMC avec les entreprises allemandes Infineon et Bosch, ainsi qu'avec la société néerlandaise NPX. L'usine à venir, estimée à plus de dix milliards d'euros, produira principalement des microprocesseurs pour l'industrie automobile. La production devrait commencer à la fin de 2027, en créant 2 000 emplois.

"Conserver l'élan"

La Commission met en avant l'usine de Dresde comme un site de fabrication ouvert, disponible pour les commandes de puces personnalisées. Elle s'est également engagée à soutenir les petites et moyennes entreprises et les startups européennes pour améliorer leurs compétences et leurs compétences. Les institutions éducatives européennes auront accès à ces installations de production, favorisant ainsi la recherche et la création de connaissances en Europe.

Le ministre fédéral allemand de l'Économie, Robert Habeck, salue la rapidité de l'autorité bruxelloise - du point de vue allemand, ce rythme doit être maintenu : "Nous maintiendrons le rythme élevé de ce projet et approuverons rapidement le financement".

L'approbation du financement pour l'usine de Dresde d'un milliard de dollars dépend du programme de financement européen Chips Act. Cette législation vise à augmenter la part de la production mondiale de semi-conducteurs de l'UE de 10 à 20 % d'ici 2030.

L'usine de Dresde, élément clé de ce projet, est attendue pour attirer des commandes de puces personnalisées de diverses entités en raison de son statut de fabrication ouverte, comme le mentionne la Commission. De plus, le ministre fédéral allemand de l'Économie exprime le besoin de maintenir le rythme du projet, en s'assurant d'une approbation rapide du financement supplémentaire.

Lire aussi: