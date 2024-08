Une turbulence provoque des blessures à bord d'un vol à destination de Londres.

Vol EasyJet 8210, parti de Corfou pour Londres Gatwick le 19 août, a dû changer de cap et se poser à Rome en raison de turbulence dans l'espace aérien italien, ce qui a laissé deux membres de l'équipage blessés.

Un avion de substitution a transporté les passagers affectés, qui ont finalement atteint leur destination au Royaume-Uni le même jour.

Selon les rapports, les ceintures de sécurité ont probablement été activées pendant la turbulence, et aucun passager n'a été blessé.

EasyJet a confirmé l'incident dans un communiqué, indiquant : "Le vol EZY8120, de Corfou à Londres Gatwick le 19 août, a rencontré de la turbulence qui a entraîné des blessures chez deux membres d'équipage. Le capitaine a ensuite décidé de.redirect vers Rome, où une assistance médicale a été fournie aux membres d'équipage.

"La sécurité et le bien-être de nos passagers et de notre personnel sont la priorité absolue d'EasyJet, et nos pilotes sont formés pour gérer les situations involving turbulence.

"L'avion s'est posé en toute sécurité à Rome, où une assistance a été fournie aux passagers dans le terminal, et un autre équipage et avion ont été organisés pour poursuivre le voyage vers Londres Gatwick."

Les autorités ont refusé de divulguer des informations sur la capacité des membres d'équipage blessés à retourner à Londres avec les passagers.

Au cours des 75 minutes de cette mésaventure, l'Airbus A320 a atteint des vitesses de 500 nœuds (575 mph) et des altitudes de 31 000 pieds.

L'agence italienne de sécurité aérienne, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, a rapporté que la turbulence s'est produite lorsque l'avion est entré dans l'espace aérien italien.

"Compte tenu de la nature et de la gravité des blessures, l'ANSV a lancé une enquête de sécurité, classant l'incident comme un accident", a déclaré l'agence.

Le sud de l'Italie a été touché par des conditions météorologiques tempête ces derniers temps. Avant le détour de l'avion, un yacht Bayesian a coulé en Sicile, un tourbillon d'eau - une sorte de tornado - étant suspecté d'en être la cause. Six passagers sont toujours portés disparus.

Selon Flight Radar 24, l'avion est resté à l'aéroport de Rome-Fiumicino et n'a pas encore repris ses opérations.

Les accidents non mortels sont souvent causés par la turbulence, entraînant des blessures chez les stewards de bord et les passagers, selon l'Administration fédérale de l'aviation. C'est également l'un des types d'accidents aériens les plus courants, selon le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis. Ces incidents coûtent jusqu'à 500 millions de dollars par an aux compagnies aériennes américaines en raison d'injuries, de retards et de dommages, selon les données du Centre national de recherche atmosphérique.

Alors que la crise climatique s'aggrave, la turbulence est susceptible de devenir plus fréquente, selon les experts.

Cette année seule, la turbulence a entraîné des blessures et même des décès chez les passagers.

En juillet, 30 passagers ont été blessés lors de turbulence sur un vol Air Europa de Madrid à Montevideo, en Uruguay.

Cet incident a suivi une série d'événements malheureux en mai, lorsqu'un homme britannique est décédé et plus de 70 passagers ont été blessés lors de fortes turbulence sur un vol Singapore Airlines de Londres à Singapour. L'avion a été forcé de se poser d'urgence à Bangkok.

Les experts suggèrent que porter la ceinture de sécurité en permanence est le moyen le plus efficace de prévenir les blessures lors de la turbulence, un conseil que les passagers chanceux du vol EasyJet 8210 ont sans doute apprécié.

R reporting additional by Jacopo Prisco

L'avion EasyJet modifié, initialement destiné à Londres Gatwick, a finalement repris son voyage à bord d'un avion de remplacement, poursuivant le voyage des passagers.

Les incidents liés à la turbulence, tels que celui sur le vol EasyJet 8210, sont couramment signalés dans l'aviation, comme le souligne l'Administration fédérale de l'aviation.

Lire aussi: