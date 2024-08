- Une trêve temporaire à Gaza facilite les vaccinations contre la polio

Les Nations Unies ont organisé une série de cessez-le-feu temporaires dans la région tendue de la bande de Gaza, permettant l'immunisation massive des enfants contre la polio. À partir de dimanche, Israël a consenti à des cessez-le-feu quotidiens, selon les Nations Unies. Dans trois zones distinctes de la côte, les hostilités seront suspendues pendant trois jours chacun, de l'aube jusqu'au crépuscule. Selon les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cet accord a été conclu avec l'administration israélienne chargée des affaires palestiniennes, connue sous le nom de COGAT.

Selon Peeperkorn, la campagne de vaccination se déroulera en trois phases, débutant la première semaine de septembre. La première phase aura lieu dans la bande de Gaza centrale pendant trois jours, suivie de la bande de Gaza méridionale, et finalement dans la bande de Gaza septentrionale. Un quatrième jour pourrait être nécessaire dans chaque région. Les cessez-le-feu débuteront à 6 h 00 et se termineront à 15 h 00 chaque jour.

Peeperkorn poursuit : 'Le respect de cet accord est essentiel. Son non-respect rendra difficile la mise en œuvre de la campagne, car atteindre la couverture de 90 % requise devient presque impossible.' Une couverture vaccinale de 90 %, selon les estimations de l'OMS, est essentielle pour prévenir une épidémie de polio dans la région. Plus de 640 000 enfants ont besoin d'être protégés dans la bande de Gaza après la détection de virus de la polio dans les eaux usées.

Les Nations Unies ont organisé la vaccination de presque 640 000 enfants de moins de dix ans, répartis en deux rounds, en réponse à la détection du virus de la polio. Les vaccins pour 1,26 million de personnes ont déjà été acheminés vers la bande de Gaza via le poste-frontière de Kerem Shalom. Les représentants des Nations Unies ont plaidé en faveur de cessez-le-feu pour permettre l'administration des vaccinations.

L'Union européenne a également exprimé sa préoccupation, mettant en avant le statut sans polio de la bande de Gaza depuis 25 ans et la récente découverte du virus. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont exigé qu'Israël facilite les cessez-le-feu nécessaires pour la campagne d'immunisation. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a mentionné la collaboration avec les partenaires locaux pour atteindre le cessez-le-feu.

La campagne dans la bande de Gaza partiellement détruite combinera des équipes mobiles et des centres de vaccination. Il y aura 392 centres où les familles pourront recevoir les vaccins, et près de 300 équipes mobiles seront déployées pour atteindre les personnes défavorisées. Près de 2 100 professionnels de la santé seront impliqués, suivis d'une deuxième ronde de vaccination quatre semaines après la première dose.

De nombreux enfants dans la bande de Gaza ont manqué leurs vaccinations depuis la guerre qui a éclaté après l'attaque de Hamas en octobre dernier. Les conditions hygiéniques plus pauvres dans la bande côtière, avec de nombreuses personnes déplacées internes vivant dans des quartiers rapprochés et la pénurie d'eau potable, pourraient conduire à une épidémie. Des milliers de Palestiniens malades doivent être évacués.

