Une tragédie qui dépasse l'entendement. Le monde du football pleure les victimes de l'écrasement du stade en Indonésie.

Selon les autorités indonésiennes, plus de 300 personnes sont toujours blessées dans ce qui est l'une des catastrophes les plus meurtrières jamais survenues dans un stade, et l'on craint que le nombre de morts ne s'alourdisse encore.

"Je présente mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes qui ont perdu la vie à la suite de ce tragique incident", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué.

"Avec la FIFA et la communauté mondiale du football, toutes nos pensées et nos prières vont aux victimes, aux blessés, au peuple de la République d'Indonésie, à la Confédération asiatique de football, à la Fédération indonésienne de football et à la Ligue indonésienne de football, en ce moment difficile", a-t-il ajouté.

Des supporters de l'Arema FC et de son rival Persebaya Surbaya, deux des plus grandes équipes de football d'Indonésie, se sont affrontés dans les tribunes après la défaite 3-2 de l'équipe locale Arema FC lors d'un match dans la ville de Malang, dans l'est de Java, selon la police.

Les supporters de l'équipe perdante ont alors "envahi" le terrain et la police a tiré des gaz lacrymogènes, déclenchant une bousculade de supporters qui a conduit à des cas de suffocation, a déclaré Nico Afinta, chef de la police de Java Est, lors d'une conférence de presse à l'issue de l'événement.

Deux policiers figurent également parmi les morts, a précisé le chef de la police, ajoutant que l'écrasement s'est produit lorsque les supporters ont fui vers une porte de sortie.

Les clubs de football du monde entier rendent hommage aux victimes.

La Liga espagnole a annoncé dans un communiqué qu'une minute de silence serait observée lors des cinq matches prévus dimanche et lundi, ainsi que lors des dix matches de la semaine suivante, tandis que de nombreux clubs de la Premier League anglaise ont tweeté leurs propres hommages aux victimes de la catastrophe.

Le Liverpool FC, qui a connu une tragédie en 1989 lorsque 96 de ses supporters sont morts au stade de Hillsborough à Sheffield, en fait partie.

"Nous sommes profondément attristés d'apprendre les événements survenus au stade Kanjuruhan, à Malang, en Indonésie. Les pensées de tout le monde au Liverpool Football Club sont avec toutes les personnes affectées en ce moment" , a tweeté Liverpool.

"Nous sommes profondément attristés d'apprendre les événements survenus aujourd'hui au stade Kanjuruhan de Malang, en Indonésie. Avec tous ceux qui trouvent un lien dans le football, nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette tragédie" , a tweeté le club anglais d'Arsenal.

Gilang Widya Pramana, le président de l'équipe hôte Arema FC, a présenté ses excuses dans un communiqué publié sur le site Internet du club.

"En tant que président de l'Arema FC, je présente mes excuses à tous les habitants de Malang qui ont été touchés par cet incident. Je suis très inquiet et je condamne fermement les émeutes qui ont eu lieu au stade Kanjuruhan et qui ont fait plus de cent morts", a-t-il déclaré.

"Je ressens une profonde tristesse et des condoléances pour les Aremania qui ont été victimes du désastre de Kanjuruhan, j'espère que les familles endeuillées recevront du courage", a-t-il ajouté.

M. Gilang a indiqué qu'il avait demandé à la direction de l'Arema FC de se coordonner avec le centre de soins de santé qui traite les victimes, et a exprimé son soutien total à l'enquête de police en cours.

"Nous soutenons également pleinement l'enquête menée par la police. Nous demandons aux parties de faire preuve de retenue jusqu'à ce qu'un point clair du problème soit trouvé", a-t-il déclaré.

La fédération indonésienne de football (PSSI) a suspendu tous les matches de la semaine prochaine et interdit à l'Arema FC d'organiser des matches jusqu'à la fin de la saison.

L'Indonésie devrait accueillir la Coupe du monde des moins de 20 ans de la FIFA l'année prochaine et se porte candidate à l'organisation de la Coupe d'Asie 2023.

Le président de la Confédération asiatique de football, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, a déclaré dans un communiqué : "Je suis profondément choqué et attristé d'apprendre une nouvelle aussi tragique en provenance de l'Indonésie, pays passionné de football. Au nom de l'AFC et de la famille du football asiatique, j'adresse mes sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes, tout en exprimant nos vœux de prompt rétablissement aux supporters qui ont été blessés dans l'incident et en apportant notre soutien à la Fédération indonésienne de football (PSSI) et aux clubs".

"Les pensées et les prières de la famille du football asiatique accompagnent la famille du football indonésien en ce moment très difficile", a-t-il ajouté.

L'une des pires catastrophes de stade de l'histoire

Situé à l'est de Java, le stade Kanjuruhan est principalement utilisé pour des matchs de football, sa capacité maximale étant estimée à 38 000 spectateurs.

Mais 42 000 billets ont été émis pour le match de samedi, selon les responsables du ministère.

"Nous avions anticipé cette affluence et suggéré que le match ait lieu dans l'après-midi, mais il s'est déroulé dans la soirée", a déclaré le ministre indonésien de la sécurité, Mahfud MD, dans un message publié sur ses comptes officiels de médias sociaux.

Il a ajouté que le stade avait été "rempli au-delà de sa capacité maximale".

"Nos propositions n'ont pas été respectées. Je tiens également à souligner que les supporters présents sur le terrain étaient ceux de l'Arema FC."

Des troubles ont déjà éclaté lors de matches en Indonésie, la forte rivalité entre les clubs conduisant parfois à des violences entre supporters.

"Tous les clubs de sport (en Indonésie) qui s'affrontent entre les villes sont toujours intenses", a déclaré à CNN Dex Glenniza, analyste indonésien du football, qui a noté qu'il était "interdit" aux supporters d'Arema et de Persebaya de se rendre dans les stades de l'un et de l'autre.

"C'est pour éviter les frictions et les affrontements entre supporters", a-t-il expliqué. "Mais il y a encore beaucoup d'incidents entre les supporters, la plupart du temps en dehors du terrain.

Heather Chen, Raja Razek, Jake Kwon et Kareem El Damanhoury de CNN ont contribué au reportage.

