Une tornade se propage sur l'île de Borkum.

Spectacle météorologique sur Borkum : Une tornade suspecte traverse l'île de la mer du Nord, semant le chaos sur la promenade. Pas de blessés signalés, selon la police.

Une tornade suspecte a causé des dégâts mineurs sur la plage de l'île de la mer du Nord Borkum jeudi. La tempête est venue de la mer, traversant une section de la plage ouest et se dirigeant vers la promenade, comme le montrent les vidéos en ligne. La police n'a signalé aucun blessé. Le service météorologique allemand enquête encore pour savoir s'il s'agissait vraiment d'une tornade.

Le pêcheur Rolf Groenewold de Greetsiel était en mer à environ 500 mètres à l'ouest de Borkum le matin. "Soudain, mon fils a dit 'Regarde, une tornade'", a-t-il rapporté. "Il y avait un bruissement dans les nuages qui ne cessait de grossir, et on pouvait voir qu'elle soulevait l'eau." Pendant plus d'une demi-heure, deux autres tornades se sont formées. "Je n'ai jamais rien vu de pareil en mer", a déclaré le pêcheur de Greetsiel.

Les vidéos montrent une tornade suspecte faisant tournoyer un transat de plage, manquant de peu plusieurs personnes sur la plage. Sur la promenade, les transats étaient également renversés. Le site météo Tornadoliste.de a classé la tempête comme une tornade. Selon leurs rapports, il y avait au moins une autre tornade suspecte, mais elle n'a pas atteint l'île.

Les tornades se forment en raison de grandes différences de température et se produisent souvent avec les orages en Europe centrale. Selon les experts, une tornade ne se forme que dans certaines conditions. Des facteurs importants comprennent de grands nuages, des orages et des directions de vent différentes à différentes hauteurs. Dans ce contexte, un mouvement de rotation se forme dans le nuage lui-même, qui descend et ressemble à un "bruissement".

Les météorologues utilisent rarement le terme "tuyau de vent" utilisé dans le langage courant, car ils estiment qu'il banalise le phénomène météorologique souvent grave. Les tornades peuvent atteindre des vitesses de vent de plusieurs centaines de kilomètres par heure à leur peak. En raison de leur formation souvent soudaine, elles ne peuvent pas être prévues. En latitudes européennes, le phénomène se dissipe généralement après quelques minutes.

L'Union européenne s'inquiète de l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles liées au temps en Europe, comme la récente tornade suspecte sur Borkum. L'Agence européenne pour la

Lire aussi: