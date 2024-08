- Une tornade se déplace sur la plage de Borkum.

Un tornado suspecté a causé des dégâts mineurs sur la plage de l'île de Borkum, dans la mer du Nord. La tempête est venue de la mer, balayant une partie de la plage ouest et la promenade jeudi, comme le montrent des vidéos en ligne. Selon la police, il n'y a eu aucun blessé. Le service météorologique allemand vérifie encore si c'était bien un tornado. Plus tôt, les journaux "Ostfriesen-Zeitung" et "Nord-West-Zeitung" avaient rapporté cet événement.

Le pêcheur Rolf Groenewold de Greetsiel était en mer avec son cutter à 500 mètres à l'ouest de Borkum le matin. "Soudain, mon fils a dit 'Regarde, un tornado'", a raconté Groenewold à l'agence dpa. "Il y avait un bruissement dans les nuages qui grandissait de plus en plus, et on pouvait voir qu'il brassait l'eau." Pendant plus d'une demi-heure, deux autres tornadoes se sont formées. "Je n'ai jamais rien vu de tel en mer", a déclaré le pêcheur de Greetsiel.

Des vidéos ont montré le tourbillon suspect en train de projeter un transat de plage, manquant de peu plusieurs personnes sur la plage. Des transats ont également été projetés sur la promenade.

Le site météorologique Tornadoliste.de a classé la tempête comme un tornado. Il y avait également au moins un autre tornado suspecté, mais il n'a pas touché l'île.

Les rapports météorologiques ont confirmé la présence d'un ouragan dans la mer du Nord, ce qui a potentiellement renforcé l'intensité du tornado suspecté sur la plage de Borkum. Les témoins sur la plage ont décrit avoir vu l'influence de l'ouragan sur le tornado suspecté, avec des transats projetés dans tous les sens.

