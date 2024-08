Une tornade a fait couler un luxueux voilier près des eaux de la Sicile.

Seize-dix-sept individus ont été secourus des décombres lundi, selon la Garde côtière italienne. Par la suite, un corps a été récupéré de la coque du navire détruit.

Parmi les personnes portées disparues, on compte deux Américains et quatre Britanniques, dont le magnat des affaires britannique Mike Lynch, Jonathan Bloomer, président de Morgan Stanley International, et l'avocat influent Chris Morvillo.

Voici ce que nous avons pu gather.

Que s'est-il passé?

Un tourbillon soudain - une sorte de tornado - a fondu sur l'île méditerranéenne tôt lundi, vraisemblablement causant le chavirement du voilier en raison de fortes pluies et d'orages violents.

Le yacht britannique, baptisé le "Bayesian", était ancré à environ huit cents mètres du port de Porticello, sur la côte nord de la Sicile. Le navire a coulé lorsque son mât s'est brisé en deux pendant la tempête, selon Salvatore Cocina, responsable de la Protection civile de Sicile, qui a déclaré cela à CNN mardi.

Les témoins ont parlé de vents furieux et de vents ouragan qui ont déposé un tas de débris près du quai.

Plus d'une douzaine de rescapés ont été repérés accrochés à des radeaux de sauvetage dans la région, selon le capitaine d'un bateau voisin qui a évité de heurter le Bayesian.

"Nous avons été confrontés à une violente rafale d'ouragan, ce qui nous a incités à mettre le moteur en marche pour maintenir le navire en position oblique", a expliqué Karsten Bower aux reporters à Palerme lundi. "Après la tempête, nous avons constaté que le navire derrière nous avait disparu."

Bower et son équipage ont secouru quatre personnes blessées, a-t-il déclaré, avant d'appeler la Garde côtière italienne - qui a par la suite secouru les rescapés restants.

Un rescapé - un enfant - a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital pour enfants de Palerme. Huit personnes ont été hospitalisées, comme l'a confirmé le bureau du maire.

Un survivant, Charlotte, 35 ans, a raconté sa lutte pour s'accrocher à sa fille de un an, Sofia, selon l'agence de presse italienne ANSA.

"En quelques secondes, j'ai perdu le bébé dans la mer, puis je l'ai serrée à nouveau au milieu de la fureur des vagues. Je l'ai tenue fermement, près de moi, tandis que l'océan bouillonnait", a-t-elle déclaré aux journalistes. "Beaucoup criaient."

La mère et la fille ont été réunies avec le père, James, selon un médecin de l'hôpital pour enfants local de Palerme.

"Les rescapés sont épuisés et ne cessent de demander des nouvelles des personnes portées disparues", a déclaré le médecin, Domenico Cipolla, lundi. "Ils parlent et pleurent constamment car ils ont compris qu'il y a peu d'espoir de retrouver leurs compagnons en vie."

Le département italien des pompiers a envoyé des hélicoptères pour aider aux recherches, ont déclaré les autorités lundi. Les plongeurs devaient entrer dans le navire coulé mardi, après une tentative infructueuse lundi.

La profondeur des décombres impose que les plongeurs ne puissent travailler qu'à des intervalles limités, selon Marco Tilotta, inspecteur de l'unité de plongée du département des pompiers de Palerme. Le département italien des pompiers a déclaré lundi que ses plongeurs avaient atteint la coque du yacht à 49 mètres (160 pieds) sous le niveau de la mer.

La branche britannique de l'enquête sur les accidents maritimes (MAIB) enverra également une équipe de quatre enquêteurs à Palerme pour examiner les lieux, a déclaré une source familière des opérations à CNN sous condition d'anonymat.

Qui se trouvait à bord?

Vingt-deux personnes avaient embarqué sur le Bayesian, qui naviguait sous pavillon britannique et transportait principalement des passagers et équipage britanniques, ainsi que deux Anglo-Français, un Irlandais et un Sri Lankais, a déclaré un porte-parole de la Garde côtière italienne à CNN.

Un groupe de personnalités de haut niveau figure parmi les personnes portées disparues, dont Lynch, le Britannique de 59 ans qui a fait face à une accusation de fraude plus tôt cette année aux États-Unis - qui remontait à la vente désastreuse de 11 milliards de dollars de son entreprise à l'entreprise technologique Hewlett-Packard (HP) en 2011.

Sa fille de 18 ans a également été portée disparue. La femme de Lynch, Angela Bacares, a survécu à l'incident.

Bloomer, le magnat de la finance, et Morvillo, un avocat distingué - ainsi que leurs épouses - sont également portés disparus, selon Salvatore Cocina, responsable de la Protection civile de Sicile.

Morvillo, un partenaire américain de Clifford Chance, a joué un rôle dans le rejet de l'affaire de fraude américaine contre Lynch en juin.

En savoir plus sur le bateau

Construite en 2008, la yacht de 56 mètres (184 pieds) a été fabriquée par le constructeur italien Perini Navi, selon Reuters. Selon l'agence de presse Associated Press, le bateau était disponible à la location pour 215 000 dollars (195 000 euros) par semaine.

Le nom du navire est dérivé de la théorie statistique sur laquelle Lynch a bâti sa fortune, selon Reuters.

Le mât du yacht mesurait 72,27 mètres (237 pieds) de hauteur au-dessus de la ligne de flottaison désignée, juste en dessous du mât le plus haut du monde qui mesure 75,2 mètres, selon le livre des records du Guinness. Le mât du yacht était le mât en aluminium le plus haut du monde, selon le site Web de Perini Navi.

Conditions météorologiques dangereuses

Les tempêtes intenses en Sicile ont entraîné des précipitations importantes dimanche soir. Les premiers rapports suggèrent qu'un petit tourbillon, qui est apparu dans la région lundi matin, pourrait être responsable du naufrage du yacht.

Les tourbillons - parmi plusieurs types de tornado - sont des colonnes d'air tournoyantes qui se forment sur l'eau, ou qui passent de la terre à l'eau. Ils sont souvent accompagnés de vents puissants, de vagues massives, de grêle et d'éclairs dangereux. Bien qu'ils soient les plus courants sur les oceans tropicaux, ils peuvent se développer presque partout.

Vortexes tidaux tirant leur puissance des températures tropicales, et la Méditerranée connaît une canicule, atteignant un moyen journalier sans précédent de 28,9 degrés Celsius (84 degrés Fahrenheit) selon les résultats provisoires de l'Institut de Science Marine en Espagne.

Les thermomètres résidentiels en Sicile ont enregistré des températures encore plus élevées, atteignant presque 30 degrés Celsius (86 degrés Fahrenheit), soit environ 3 degrés au-dessus de la normale, comme le confirme le météorologiste italien Luca Mercalli dans une interview avec CNN.

Mercalli a déclaré : "Les océans réchauffés transportent plus d'énergie et d'humidité dans l'environnement, servant de sources de carburant importantes pour les tempêtes."

Laura Paddison et Eve Brennan, journalistes de CNN, ont apporté des informations supplémentaires pour ce reportage.

Le "Bayesian" était un yacht immatriculé au Royaume-Uni ancré en Sicile, en Italie, et comptait parmi ses passagers et son équipage des individus provenant de différentes parties de l'Europe. La tragédie s'est produite lors d'une violente tempête qui a frappé la Méditerranée, entraînant le sinking du yacht et de nombreuses personnes portées disparues, dont des personnalités influentes comme Mike Lynch et Jonathan Bloomer, qui ont des liens étroits avec l'Europe et le monde.

