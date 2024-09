Une tentative présumée d'assassinat de Trump est dévoilée: une autre tournure incertaine des événements politiquement enveloppée.

La situation actuelle trouve les deux campagnes adverses à un point similaire après ce qui semble être une deuxième tentative d'éliminer le candidat républicain Donald Trump lors du dernier tour d'une saison politique qui brise tous les normes et met en évidence la profonde polarisation politique de l'Amérique.

Deux fois en deux mois, le pays a évité de justesse la douleur de voir une figure politique majeure devenir victime d'un assassinat pendant la saison électorale - et les émotions chaotiques qu'une telle tragédie pourrait libérer dans un pays rongé par des désaccords partisans intenses.

Le fait que de telles occurrences se produisent indique la présence persistante d'un courant sous-jacent de violence qui plane sur la politique américaine, un élément exacerbé par la facilité d'accès aux armes à feu. Les deux candidats s'adressent actuellement aux foules à l'extérieur derrière des écrans qui peuvent arrêter les balles. Maintenant, il y aura des inquiétudes grandissantes que la période tumultueuse menant au jour de l'élection pourrait conduire le pays plus loin sur une voie sombre.

Après plusieurs années sans tentative d'assassinat contre un haut responsable de l'exécutif, une réalité effrayante a resurgi cette année : ceux qui briguent la plus haute fonction mettent potentiellement leur vie en danger.

Réactions immédiates des partisans et des ennemis de Trump

La vice-présidente Kamala Harris, son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, et le président Joe Biden ont tous rapidement exprimé leur soulagement que quelqu'un suspecté de planifier une cible sur Trump dans l'un de ses terrains de golf en Floride ait été arrêté avant de pouvoir tirer et que l'ancien président soit indemne. Harris a partagé ces informations sur les réseaux sociaux, déclarant : "Je suis reconnaissant qu'il soit en sécurité. La violence n'a pas sa place en Amérique."

Malgré l'inapproprié de peser les implications politiques immédiatement après une tentative d'assassinat apparente, tout est politisé en quelques minutes en Amérique, surtout à 50 jours de l'élection serrée.

Trump - qui s'est rapidement levé et a déclaré "lutter, lutter, lutter", quelques secondes seulement après avoir survécu à sa première tentative d'assassinat très proche à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet - a rapidement publié un e-mail de levée de fonds dimanche après-midi qui disait : "Je suis en sécurité et en bonne santé !"

"Rien ne me ralentira. Je NE ME RENDRAI JAMAIS !" a écrit Trump dans l'e-mail, qui dirigeait les partisans vers un site Web où ils pouvaient faire des dons.

L'une des alliées les plus proches de Trump, la représentante de New York Elise Stefanik, a également publié un communiqué comparant la survie de Trump à une protection divine, un thème qui a été fréquemment mentionné lors de la Convention nationale républicaine. La présidente de la conférence républicaine de la Chambre des représentants a suggéré que, compte tenu des événements, l'Amérique avait maintenant une obligation morale de soutenir Trump. "Heureusement, Dieu continue de veiller sur le président Trump. En tant qu'Américains, nous devons nous unir derrière lui en novembre pour protéger notre république et restaurer la paix dans le monde", a-t-elle déclaré.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, après avoir rendu visite à l'ancien président à sa résidence Mar-a-Lago dimanche, a également suggéré que Trump était sous la protection divine et a joué sur le narrative que Trump était invincible. "Aucun leader (en) histoire américaine n'a fait face à plus d'attaques et est resté aussi fort et résilient. Il est imbattable."

Cette croyance en la protection divine animant les partisans de Trump découle de leur conviction qu'il est destiné à la victoire. Cette croyance a été tempérée, however, lorsque Biden a mis fin à sa campagne de réélection, permettant à Harris d'entrer dans la course et de transformer le concours.

Plus de questions pour le Service secret

La personne arrêtée dans la tentative d'assassinat apparente a été identifiée par le Service secret alors que l'ancien président jouait au golf au Trump International Golf Club à West Palm Beach, en Floride. Ils étaient séparés de plusieurs trous.

Stefanik a interrogé sur la façon dont "un assassin a été autorisé à s'approcher de président Trump à nouveau?" Elle a écrit : "Nous attendons une explication transparente de ce qui s'est passé aujourd'hui en Floride, compte tenu des circonstances préoccupantes en Pennsylvanie." L'interrogatoire de la républicaine de New York sur le Service secret est susceptible de déclencher une discussion sur les mesures de sécurité de l'ancien président - notamment à la lumière de l'incident en Pennsylvanie.

Trump a précédemment suggéré, however, que l'administration Biden et Harris étaient de mèche dans la tentative d'assassinat en Pennsylvanie car il affirme qu'ils ont utilisé le ministère de la Justice contre lui. Cependant, tous les problèmes juridiques de Trump ont progressé normalement dans les tribunaux, et il n'y a aucune preuve que la Maison Blanche est impliquée dans l'affaire.

La deuxième tentative d'assassinat apparente se produit dans le contexte d'une campagne électorale tumultueuse qui s'écarte de la tradition et des prévisions. Pour la première fois depuis 1968, un président en fonction a mis fin à sa campagne de réélection tôt, permettant à son vice-président de stepping in et de concourir pour devenir la première femme noire et sud-asiatique président en commande. Le candidat républicain a un casier judiciaire et fait face à plusieurs chefs d'accusation découlant de ses efforts sans précédent pour maintenir le pouvoir après sa défaite électorale. Si

Après avoir frôlé la mort ou subi de graves blessures en Pennsylvanie suite à une balle qui a effleuré son oreille, l'ancien président semble être devenu plus réservé temporairement. Cependant, il a depuis repris son comportement bruyant et a même intensifié son discours extrême. Il menace ses adversaires politiques d'actions légales, promettant de les emprisonner s'il croit que des fraudes électorales ont eu lieu, et affirmant constamment que les élections précédentes ont été manipulées.

Immédiatement après un incident récent, la principale préoccupation des opposants de Trump était de maintenir le calme dans une situation volatile. La violence n'a pas sa place dans une société démocratique pour faire taire les figures politiques. Cependant, à mesure que les jours passent, les discussions porteront sur le rôle de l'ancien président dans l'exacerbation des divisions du pays.

Par exemple, ce week-end, l'ex-président et son colistier, le sénateur de l'Ohio JD Vance, ont contribué à l'augmentation de la tension politique en propageant des allégations sans fondement sur des réfugiés haïtiens à Springfield, dans l'Ohio, qui auraient prétendument volé et mangé des animaux de compagnie. Les critiques ont mis en garde contre le racisme démagogique de Trump, qui pourrait mettre des vies en danger.

Durante une interview intense sur CNN's "State of the Union" dimanche, Vance a défendu les allégations sans fondement sur les migrants haïtiens, qui sont légalement aux États-Unis, en invoquant les plaintes de ses constituants. Malgré les témoignages contradictoires de nombreux officiels locaux affirmant la fabrication de la rumeur, Vance a balayé d'un revers de main les suggestions que les menaces de bombe contre la ville étaient liées à son et Trump's escalation des allégations. Il a conseillé à Dana Bash : "Cette ville a souffert considérablement sous les politiques de Kamala Harris."

Le gouverneur républicain Mike DeWine, interrogé sur ABC dimanche, a répondu : "Non, absolutely not" lorsqu'on lui a demandé s'il avait des preuves soutenant les rumeurs de manger des animaux de compagnie. DeWine a également confirmé que les migrants haïtiens, que Trump a menacé de déporter au Venezuela, étaient aux États-Unis légalement.

Dans des circonstances ordinaires, une tentative d'attentat contre un candidat à la présidentielle pourrait déclencher une vague de sympathie qui pourrait renforcer le soutien politique. Cependant, la dernière tentative de Trump survient à un moment où sa course contre Harris est virtuellement à égalité. Alors que les deux candidats rivalisent pour un nombre relativement faible d'électeurs indécis dans les États clés, il reste incertain de savoir combien de terrain reste à parcourir pour modifier les perceptions sur Trump, qui a été une figure polarisante depuis le lancement de sa campagne en 2015.

Trump est susceptible d'utiliser les derniers événements pour renforcer son allégation non fondée d'être une victime de persécution visant à l'empêcher d'accéder au pouvoir. Cependant, il est trop tôt pour prédire si la deuxième tentative d'assassinat apparente aura un impact politique plus marqué que la première.

En fin de compte, la responsabilité de naviguer dans cette saison de campagne imprévisible et périlleuse repose sur les électeurs.

Les récents événements ont suscité des discussions intenses sur les mesures de sécurité en place pour les figures politiques, amenant des politiciens comme Elise Stefanik à remettre en question les protocoles du Service secret suite à la deuxième tentative d'assassinat apparente contre Donald Trump. Cet incident a mis en évidence les sous-entendus violents qui prévalent dans la politique américaine.

Compte tenu de la polarisation politique dans le pays, les tentatives d'assassinat contre des figures importantes sont devenues un sujet de discussion politique, certains individus voyant une intervention divine dans la survie de Trump. Cette notion, provenant de la croyance de ses partisans en sa victoire destinée, continue de façonner leur soutien pour lui pendant la saison électorale.

