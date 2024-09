- Une tentative de vol à main armée se traduit par des coups de feu.

Le joueur de football américain Ricky Pearsall (23 ans) a été victime d'une tentative de vol à main armée qui a mal tourné. Son équipe, les San Francisco 49ers, a publié un communiqué dans lequel il est indiqué que Pearsall a été touché par une balle dans la poitrine lors de l'incident du 31 août et que son état est grave mais stable. L'équipe adresse ses pensées et ses encouragements à l'athlète blessé et à toute sa famille.

Selon "FOX40", Pearsall se rendait à une séance de rencontre avec les fans lorsque l'incident s'est produit. Selon la police de San Francisco (SFPD) qui a parlé à "People", le tir a eu lieu aux alentours de 15h40 le 31 août à l'intersection de Geary Street et de Grant Avenue. À leur arrivée sur les lieux, les officiers ont découvert deux hommes blessés.

Les deux individus ont été transportés à l'hôpital général de San Francisco pour examen. Une enquête préliminaire a montré que le voleur avait tenté de cibler Pearsall. "Il y a eu une confrontation lors de la tentative de vol, ce qui a entraîné des blessures à la fois pour le suspect et la victime", a expliqué le communiqué. "Le suspect est en état d'arrestation et les charges sont actuellement en cours de traitement."

Le maire salue l'intervention de la police

La maire de San Francisco, London Breed (50 ans), a exprimé ses pensées sur sa plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) : "La police de San Francisco est arrivée rapidement sur les lieux et a arrêté le tireur. Nous pensons à Ricky et à ses proches dans ces moments difficiles. Nous vous tiendrons informés de son état de santé et de tout autre détail à mesure que nous les recevrons."

Pearsall a été choisi par les 49ers au premier tour cette année et était leur 31ème choix à la draft de la NFL. Auparavant, il avait joué pour les Arizona State Sun Devils avant de rejoindre l'Université de Floride pour jouer lors des saisons 2022 et 2023. Malheureusement, en raison d'une blessure à l'épaule, Pearsall n'a pas pu participer à aucun match de pré-saison, comme le rapportait NBC. Les 49ers commenceront leur saison le 9 septembre contre les New York Jets au Levi's Stadium.

