- Une teneur inattendue en sucre dans les cocktails populaires: Piña Colada & Co. pourrait vous surprendre

Cet article provient de l'archive de stern, initialement publié le 19 octobre 2018.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise de limiter la consommation de sucre à un maximum de six cuillères à café, soit 25 grammes, par jour. Cela représente cinq pour cent de notre consommation énergétique quotidienne. Il s'agit d'un changement important par rapport aux précédentes recommandations de l'OMS, qui suggéraient de limiter la consommation de sucre à moins de dix pour cent des calories quotidiennes afin de minimiser les risques de prise de poids inutile et de caries dentaires.

Si vous pensez que limiter le sucre dans votre café est suffisant, détrompez-vous. C'est le sucre ajouté, caché dans de nombreux aliments et boissons, qui est préoccupant. Cela inclut le sucre présent dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les jus de fruits concentrés. Les sucres naturels présents dans les fruits, les légumes et le lait ne posent pas de problème, car les chercheurs n'ont pas encore découvert d'effets néfastes. Cependant, c'est le sucre caché dans les aliments transformés qui pose vraiment problème.

Le ketchup contient l'équivalent d'une journée de sucre en une seule portion

Le ketchup en est un exemple notable : une seule cuillère à soupe en contient environ une cuillère à café, soit un sixième de la limite quotidienne recommandée. Les sodas sont encore plus préoccupants : un verre de 250 millilitres de cola en contient 27 grammes, dépassant la limite quotidienne.

Les cocktails, souvent consommés en apéritif avant le dîner, peuvent être de véritables bombes calorique. Par exemple, un Mojito contient 23,47 grammes de sucre, tandis qu'une Margarita en contient 55 grammes. Ces teneurs en sucre sont issues du calculateur de calories "Fatsecret". Pour connaître la teneur en sucre de vos cocktails préférés, cliquez sur la galerie de photos suivante.

Du 18 février au 24 mars, le présentateur de "stern TV le dimanche", Dieter Köhn, invite les téléspectateurs à réduire leur consommation de sucre pendant cinq semaines, sous le slogan "Simplicité sans sucre". L'actrice Tina Ruland apporte un soutien

Lire aussi: