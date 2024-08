- " Une tendance à la hausse des prix des pommes serait bénéfique "

En raison des conditions météorologiques rudes et humides, les agriculteurs allemands producteurs de pommes s'attendent à une récolte de pommes cette année qui sera la plus faible depuis sept ans. Dans certains districts agricoles, la récolte est quasi inexistante. Les prix vont-ils augmenter en conséquence ?

Christian Weseloh, directeur exécutif de la Fédération allemande des associations de producteurs de fruits et légumes (BVEO), a déclaré à stern : "En général, une baisse de la production conduit à une augmentation des prix." Toutefois, l'acheteur principal de pommes en Allemagne est l'industrie de la grande distribution, qui comprend des grandes surfaces comme Rewe, Edeka, Kaufland, Lidl et Aldi, ainsi que des discounters. "Ces grandes entreprises ont une influence considérable sur les prix."

Les pommes seront probablement stockées et importées de l'étranger

L'Office fédéral de la statistique allemande prévoit une récolte d'environ 734 000 tonnes de pommes cette année, soit environ 26 % de moins que la moyenne des dix dernières années et la plus faible récolte depuis 2017.

La récolte de pommes de l'année dernière était également maigre. Cette année, elle est prévue être d'environ 22 % inférieure à la moyenne des dix dernières années. Selon l'office statistique, il y a d'importantes pertes de récolte dans les États fédéraux du sud, allant jusqu'à 90 %. Par exemple, en Saxe, la troisième plus grande région productrice de pommes d'Allemagne, une faible récolte est attendue.

Quatre régions allemandes importantes de production de pommes

"Les régions les plus touchées par la production de pommes sont celles de l'est de l'Allemagne, autour de Dresde", a déclaré Christian Weseloh. "Il y a ensuite les régions du Bas-Rhin, en Bade-Wurtemberg et dans l' 'Alte Land' près de Hambourg." En substance, l'Allemagne n'a que quatre régions vitales de production de pommes. Si l'une de ces régions, comme celle-ci, ne peut pas produire beaucoup, cela se fait sentir.

"Il serait souhaitable que les prix des pommes augmentent en raison de la mauvaise récolte en Allemagne", a déclaré Weseloh quant aux conséquences. Non seulement cela aiderait les producteurs de fruits à couvrir leurs frais, mais cela serait également nécessaire. En Europe du Nord-Ouest, en particulier en Allemagne, des facteurs tels que le débat sur le salaire minimum, les pénuries de main-d'œuvre et les mesures de modernisation coûteuses font augmenter les coûts de production.

"Dans un pays avancé comme l'Allemagne, l'augmentation des coûts de production est inévitable. Par conséquent, une augmentation du niveau de prix des pommes est justifiée, surtout en tenant compte de l'origine." Il est important que le commerce de détail augmente également les prix des produits locaux.

Compte tenu de la faible prévision de la récolte de pommes et des coûts de production élevés, les agriculteurs allemands pourraient avoir davantage recours à l'importation de pommes d'outre-mer pour répondre à la demande. L'augmentation prévue des prix des pommes pourrait également aider à couvrir les frais des agriculteurs et justifier les coûts de production plus élevés dans un pays avancé comme l'Allemagne.

