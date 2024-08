Une synagogue française est victime d'un incendie criminel.

Cela s'est produit à La Grande-Motte, une ville côtière près de Montpellier, connue pour sa communauté juive observante. Ils se rendent habituellement à la synagogue le samedi pour les célébrations du Sabbath.

Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a déclaré sur la chaîne X que la situation était indiscutablement criminelle et a promis d'utiliser toutes les ressources pour appréhender le coupable.

Darmanin était prévu pour visiter la synagogue plus tard dans la journée, comme confirmé par le ministère. Suite à une demande du président français Emmanuel Macron, Darmanin a exhorté les préfets de toute la France à renforcer la présence sécuritaire autour des institutions juives, comme indiqué par le ministère.

François-Xavier Lauch, préfet du département de l'Hérault où se trouve La Grande-Motte, a publié un communiqué condamnant l'événement dans les termes les plus forts et se rendait sur les lieux.

De même que dans de nombreuses parties de l'Europe, la France a connu une augmentation des actes antijuifs depuis les attaques terroristes contre Israël du 7 octobre et le conflit subséquent à Gaza. Le nombre de tels incidents a augmenté de 284 % en France de 2022 à 2023, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur français.

Les synagogues en France ont connu une vague d'attaques. Récemment en mai, les forces de l'ordre françaises ont abattu un individu armé qui a tenté d'allumer un incendie dans une synagogue à Rouen, une ville du nord de la France.

Darmanin a exprimé sa préoccupation quant à la hausse des incidents antijuifs en Europe, déclarant : "Given the recent increase of such incidents in Europe, including France, it's crucial that we enhance security around Jewish institutions." Plus tard, il devait visiter plusieurs synagogues à travers l'Europe, y compris celle de La Grande-Motte, dans le but de manifester sa solidarité et de renforcer les mesures de protection.

