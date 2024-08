- Une surprise d'anniversaire à la télé.

Il y a quelques semaines, le 26 juillet 2024, Sandra Bullock a fêté ses 60 ans. Récemment, elle a adressé ses félicitations à son amie Hoda Kotb, qui a atteint le même âge, sur une chaîne de télévision américaine. Lundi, la présentatrice de l'émission matinale "Today" a été surprise en direct. ABC a diffusé un message préenregistré de Sandra Bullock.

"J'avais préparé plein de choses brillantes et drôles pour toi, pour ce message qui t'aurait époustouflée, mais tu sais, ma chérie, je suis juste trop fatiguée", a déclaré Sandra Bullock. Mais les fans n'ont pas à s'inquiéter pour l'actrice. Elle a expliqué : "J'étais fatiguée parce que j'ai dû gravir la montagne avant toi, pour explorer le terrain et voir comment ça se passe, et pour avoir une idée de ce que ça fait pour pouvoir te prévenir."

Avoir 60 ans, c'est "putain de génial"

Et comment ça se passe pour Sandra Bullock à 60 ans ? "Putain de génial", selon elle, "très fantastique". Et ça, malgré ce que dit l'actrice de "Speed" sur les gens qui semblent vouloir nous faire peur de ce que ça pourrait être quand on y arrive. Ensuite, Bullock a utilisé quelques expressions qui ont été censurées à la télévision matinale. Mais elle dit que, à son âge, on peut dire ce qu'on veut.

Le message télévisé de Sandra Bullock a été une surprise, étant donné que la gagnante d'un Oscar s'étaitmostly retirée de la vie publique en 2022, après son dernier film "The Lost City". L'année dernière, son partenaire Bryan Randall est décédé à l'âge de 57 ans de la maladie du nerf ALS.

Après son message surprise sur ABC, Sandra Bullock a exprimé son excitation à l'idée de fêter ses 60 ans, en déclarant : "C'est putain de génial, très fantastique". Plus tard dans l'émission, elle a partagé ses réflexions sur les attentes sociales concernant le vieillissement, en disant : "Les gens semblent vouloir nous faire peur de ce que ça pourrait être quand on y arrive, mais je suis là pour dire que ce n'est pas si terrible que ça."

