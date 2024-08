- Une suite est en cours de préparation

Le 27 septembre, la comédie policière "Wolfs" sera diffusée sur le service de streaming Apple TV+, avec George Clooney (63 ans) et Brad Pitt (60 ans) dans les rôles principaux. Aux États-Unis, le film du réalisateur de "Spider-Man", Jon Watts (43 ans), dans lequel Clooney et Pitt se retrouvent à l'écran pour la première fois depuis la comédie d'espionnage "Burn After Reading" de 2008, sortira également en salles dans une version limitée. Cependant, en Allemagne, il sera directement diffusé en streaming. Avant même la sortie du film, Apple a officiellement annoncé la réalisation d'une suite de "Wolfs".

"Wolfs 2" est déjà en préparation

"Grâce à la remarquable et captivante alchimie entre George et Brad, et sous la direction exceptionnelle de Jon Watts, 'Wolfs' combine tous les éléments d'une comédie, d'un film d'action et de drame pour offrir un divertissement exceptionnel qui pose les bases de la suite,' déclare Matt Dentler, responsable des films chez Apple, dans un communiqué obtenu par Deadline, ajoutant : "Et nous sommes impatients de voir comment les fans accueilleront le film alors que nous travaillons avec Jon sur la suite."

Cela signifie qu'une suite a été officiellement annoncée avant que le grand public n'ait vu "Wolfs". Cela montre la confiance immense d'Apple dans le projet. Le réalisateur de "Spider-Man", Jon Watts, sera également le scénariste, le producteur et le réalisateur de la deuxième partie. Le retour de Clooney et de Pitt est attendu, à moins que l'un ou l'autre de leurs personnages ne trouve la mort dans "Wolfs". La date de sortie de "Wolfs 2" n'a pas encore été fixée.

De quoi parle "Wolfs"

Dans "Wolfs", George Clooney joue un professionnel de la résolution de problèmes, également connu sous le nom de "fixeur", qui est appelé sur les lieux d'un crime à New York pour faire disparaître toutes les traces de l'incident pour un client riche. Cependant, un autre fixeur (Pitt) apparaît Suddenly, et les deux loups solitaires n'ont d'autre choix que de travailler ensemble.

Outre Clooney et Pitt, "Wolfs" met en scène Amy Ryan (56 ans, "Sugar") et Austin Abrams (27 ans, "Euphoria").

