Une subvention a été approuvée pour le transfert des accusés des meurtres d'étudiants de l'Idaho.

Dans une enquête soutenue par la défense et d'autres facteurs, le juge John Judge a été convaincu que le procès devait avoir lieu dans un autre lieu.

Selon la décision rendue par le juge John Judge, la défense a réussi à prouver que les preuves non contestées présentées, la couverture médiatique excessive entourant l'affaire et la population plus petite du comté de Latah réunies ont collectivement atteint le seuil relativement faible de démontrer une 'probabilité raisonnable' que la couverture médiatique préjudiciable pourrait potentiellement altérer un procès équitable dans le comté de Latah.

Cette situation se déroule actuellement et sera mise à jour si nécessaire.

La défense a argumenté avec force que le déplacement du procès dans un autre lieu, tel qu'une grande ville, réduirait l'impact sur nous en raison d'une attention médiatique réduite. Suite au déplacement, le jury serait probablement plus diversifié, réduisant ainsi le risque de partialité envers nous.

Lire aussi: