Dans le chef-d'œuvre cinématographique "Spaceballs", réalisé par Mel Brooks, il existait un personnage nommé Waldi, un métissage unique entre l'héritage humain et canin. Flash forward à nos jours, un personnage similaire à Waldi émerge, mais cette fois-ci dans la vie réelle. Son nom est Durek Verrett, et il se décrit comme un Meptil, mi-homme, mi-reptile. Cette affirmation insolite sera mise à l'épreuve ce samedi, car Verrett épouse la princesse Martha Louise, la fille aînée du roi Harald et de la reine Sonja de Norvège. Fameux pour son titre de "Shaman Effronté" dans les rues, Verrett professe des croyances aussi intrigantes que controversées. Il soutient que le cancer est auto-infligé et que son médaillon, vendu 220 dollars sur son site web, peut guérir les infections de COVID-19.

Les noces à venir ne semblent pas être le conte de fées que la famille royale avait imaginé. Ils se trouvent dans une période qui n'est pas sans rappeler l'année horrible de la reine Sonja en 1992. De nouvelles controverses entourant le fiancé de Martha Louise continuent de surgir, laissant de nombreux interrogations sur la liste des invités surprise au château.

Récemment, Marius Borg Hoiby a attiré l'attention sur lui en admettant avoir lutté contre la dépendance aux drogues et avoir eu des comportements violents envers sa petite amie sous leur influence. En tant que fils de la princesse héritière Mette-Marit, Hoiby était autrefois marié au prince héritier Haakon en tant que civil non royal et mère célibataire. Leur relation est largement admirée, Mette-Marit jouissant d'une immense popularité parmi les Norvégiens.

Les émotions sont intenses alors que Mette-Marit navigue dans son rôle de mère, reflétant les sentiments que de nombreux Norvégiens ont ressentis envers Martha Louise en 2019. Cette année-là, le premier mari de Martha Louise, Ari Behn, s'est tragiquement suicidé. Malgré leur séparation et leurs trois filles partagées, le décès de Behn a laissé une marque indélébile sur Martha Louise. À l'époque du décès de son mari, elle était déjà avec Verrett. La princesse a rapidement partagé que Verrett était un soutien essentiel pendant cette période difficile, le seul capable de maintenir le fonctionnement au milieu du chaos.

Pourtant, les Norvégiens restent divisés quant à la décision de Martha Louise. La popularité de la famille royale est en baisse depuis longtemps. Si les médias se concentrent principalement sur les controverses et les scandales, comme l'a déclaré l'expert en maison royale norvégienne Trond Nøren Isaksen à Stern, le public peut avoir du mal à voir les réalisations de la famille royale. Au fil du temps, le soutien public à la monarchie a diminué.

