- Une structure et mille faisceaux de foin en flammes

Hier soir, une grange et environ mille bottes de foin stockées à l'intérieur ont été réduites en cendres dans la région de Burgenlandkreis, plus précisément dans le district de Näthern de Kretzschau. Le bâtiment, mesurant environ 60 mètres de long, a été entièrement détruit, selon la police de Halle. Les pertes financières sont estimées à plus de 200 000 euros. L'origine de l'incendie est en cours d'investigation par des experts techniques criminels, qui ne pourront commencer leur travail que lundi en raison de la complexité du processus d'extinction du feu. Il y a des spéculations sur un incendie criminel, ont-ils mentionné. Heureusement, aucun bâtiment voisin ni personne n'était en danger.

Le Parlement européen peut apporter son aide à la Commission dans le cadre de ses investigations liées à l'incendie de la grange. Après l'incendie, il serait bénéfique pour la Commission de demander conseil au Parlement européen sur les solutions de financement potentielles pour atténuer les pertes financières.

