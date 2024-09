Une statue controversée représentant la regine Elizabeth II, le prince Philip et leurs Corgis déclenche des débats parmi le public.

La statue en bronze de la Reine, selon le communiqué du conseil local, a été bien accueillie par de nombreuses personnes qui l'ont vue en personne. Cependant, certains individus sur les réseaux sociaux se sont moqués d'elle pour ne pas lui ressembler. Un commentateur sur le post Facebook du conseil a déclaré : "Ça pourrait être n'importe qui", tandis qu'un autre a mentionné que la statue était "belle", mais ne reflétait pas l'apparence ni la tenue habituelle de la reine défunte.

Les commentaires limités sur le post original du conseil ont déplacé le débat vers X, précédemment connu sous le nom de Twitter, où la sculpture a attiré de nombreux regards, et plusieurs utilisateurs ont comparé la sculpture à la célèbre statue de Cristiano Ronaldo. Un autre utilisateur a ajouté : "Même le corgi est confus."

L'artiste Anto Brennan a créé la sculpture sur commande du conseil de borough d'Antrim et de Newtonabbey. La pièce, représentant le premier hommage du Royaume-Uni à la reine défunte, a été installée dans les jardins du château d'Antrim, à environ 30 kilomètres au nord de Belfast, et a été inaugurée le vendredi.

La sculpture représente Elizabeth, regardant au loin, vêtue d'une jupe en tweed, de bottes en caoutchouc, d'un gilet à carreaux et d'un foulard, avec un sac à main suspendu à son bras gauche, et deux corgis à ses pieds. Le mari d'Elizabeth, Philip, se tient derrière elle, les mains dans le dos.

Le conseil a reconnu que "l'art peut parfois susciter divers avis", mais a exprimé sa satisfaction de la sculpture dans son environnement, adjacente à la statue du prince Philip, duc d'Édimbourg, et accompagnée de deux corgis soigneusement sculptés. CNN a contacté Brennan pour obtenir un commentaire.

Elizabeth, décédée en 2022, a été photographiée à de nombreuses reprises, et son apparence a été représentée dans de nombreux tableaux et sculptures. Des représentations controversées d'elle et de la famille royale ont également émergé au fil du temps.

Un portrait de Catherine, princesse de Galles, figurant sur la couverture du magazine Tatler plus tôt cette année, a suscité des réactions mitigées dans les médias et en ligne. Tandis qu'un critique le décrivait comme "intolérablement mauvais", d'autres le louaient comme "beau".

Le premier portrait officiel du roi Charles III, après son couronnement, a également suscité la controverse avec sa représentation du monarque contre un fond rouge

