- Une station-service russe est attaquée par un assaut aérien ukrainien.

Au sud de la Russie, une annonce fait état d'un incendie dans une station-service causé par une attaque de drones ukrainiens. Selon Vasily Golubyev, gouverneur de la région de Rostov, il n'y a pas eu de victimes. La station-service touchée se situe dans le district de Kamensk. Une importante installation de stockage de carburant à Proletarsk, ville faisant partie de la région de Rostov, brûle depuis plusieurs jours suite à une attaque de drones.

Le ministère de la Défense russe, basé à Moscou, a rapporté l'interception de douze drones ukrainiens pendant la nuit - quatre dans la région de Rostov et huit dans la région centrale de Voronezh. Ces informations militaires n'ont pas été confirmées par des sources indépendantes. Selon les rapports de l'administration régionale, les habitants de deux villages du district de Voronezh ont dû quitter temporairement leur domicile.

Fermeture des aéroports en raison de la menace de drones

Cependant, les hostilités ukrainiennes semblaient s'étendre au-delà de ces régions. Les aéroports de Kazan et de Nischnekamsk, situés loin à l'est de Moscou, ont momentanément suspendu leurs opérations, selon l'Agence fédérale de l'aviation civile Rosaviazija. La raison invoquée était une autre menace de drones dans l'espace aérien. Depuis le début du conflit il y a environ deux ans et demi, l'Ukraine se défend contre l'invasion russe et cible des lieux profondément derrière les lignes ennemies à l'aide de drones de combat à longue portée de plus en plus sophistiqués.

